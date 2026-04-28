La escandalosa cifra que aparentemente lavaba reconocida cadena de ropa interior femenina

La Fiscalía desarticuló una presunta red criminal que habría utilizado una reconocida cadena de ropa femenina para introducir al país recursos de origen ilícito por un monto de $730.000 millones.

La operación involucró más de 400 locales comerciales que fueron ocupados con fines de extinción de dominio.

La investigación de la Fiscalía reveló que la marca de ropa femenina, presente en diversos centros comerciales del país, habría servido como fachada para operaciones de contrabando y lavado de activos.

Así sería como marca de ropa interior femenina lavada dinero

El ente acusador determinó que la organización delictiva habría estructurado un complejo entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Leonardo Quevedo, director especializado en delitos fiscales, explicó que:

Este esquema permitía ingresar al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional.

La estrategia criminal consistía en dar apariencia de legalidad a las operaciones mediante la distribución de productos a través de la extensa red de locales comerciales. Los más de 400 establecimientos ocupados por las autoridades dejarían en evidencian la magnitud de la estructura delictiva desmantelada.

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Lo que se sabe del escándalo de la marca de ropa interior

La Fiscalía advirtió que las investigaciones apuntan a que se trataba de una operación sistemática de contrabando y lavado de activos.

Las sociedades de papel habrían funcionado como intermediarias para ocultar el origen ilícito de los recursos y la procedencia irregular de la mercancía importada.

Los productos introducidos ilegalmente incluían principalmente prendas de vestir, especialmente ropa interior femenina, además de juguetes y cosméticos. Una vez ingresados al territorio nacional, estos artículos eran comercializados a través de la cadena de tiendas, permitiendo así la circulación de los recursos ilegales dentro de la economía formal.

Los locales ocupados permanecen bajo control de la Fiscalía en el marco del proceso de extinción de dominio, medida que busca recuperar bienes adquiridos con recursos de origen ilícito.

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La reconocida cadena de ropa se pronunció sobre el escándalo

A través de un comunicado, la reconocida cadena de tiendas, a través de su representante legal Fast Moda, confirmó que “la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”.

Asimismo, pidió a la Fiscalía y a la SAE que adelantan los procesos investigativos, proteger los empleos de sus colaboradores: