Ataques contra la Fuerza Pública dejan un infante de Marina y un soldado muertos en Cauca y Santa Marta

Este viernes se conocieron detalles de dos ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que dejaron un infante de Marina y un soldado profesional muertos, además de varios uniformados heridos, en hechos registrados en Guapi, Cauca y en el departamento del Magdalena.

Ataque en Guapi, Cauca

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Uno de los episodios ocurrió en el municipio de Guapi, Cauca, donde un ataque con dron contra una embarcación de la Armada Nacional dejó un infante de Marina muerto y otros cuatro uniformados heridos.

Los militares lesionados fueron evacuados por vía aérea hacia centros médicos de Cali para recibir atención especializada.

El segundo hecho se registró en el corregimiento de Guachaca, en Santa Marta, donde tropas del Batallón de Montaña N.º 6 del Ejército Nacional fueron atacadas con ráfagas de fusil y ametralladora mientras desarrollaban operaciones militares en la zona.

De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Segunda Brigada, unidad adscrita a la Primera División del Ejército, la agresión fue perpetrada por presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Un soldado murió y otro resultó herido en Guachaca

Como consecuencia de este ataque, murió el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, quien se encontraba cumpliendo labores militares. En el mismo atentado resultó herido el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal.

El Ejército informó que el uniformado lesionado recibió atención inmediata por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta para continuar con su tratamiento médico.

A través de un comunicado, la institución lamentó la muerte del militar y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. Asimismo, manifestó sus deseos de recuperación para el soldado herido.