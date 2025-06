Alias Gabriela, implicada en el atentado contra Miguel Uribe, reveló por qué huyó a Florencia y quién la contrató

Tras el atentado que se realizó el pasado 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial, las autoridades han avanzado en las investigaciones y han logrado capturar a cuatro personas.

La tercera fue Caterine Andrea Martínez, alias Gabriela, que, según la Fiscalía General de la Nación, fue la encargada de transportar el arma que se utilizó para dispararle al senador y caminó junto a alias El Costeño para cerciorarse de que el atentado se cometiera.

Su captura se materializó en Florencia, Caquetá, y durante el allanamiento se lo incautó un millón cien mil pesos y dos celulares. Además, se encontraron los zapatos que El Costeño utilizó el día del atentado.

Por lo tanto, tras la legalización de la captura y los primeros interrogatorios, alias Gabriela, que se cambió el color del cabello luego de que se cometió el atentado, reveló por qué se refugió en Florencia, Caquetá, y quién fue la persona que la contactó para que estuviera involucrada en este hecho.

Alias Gabriela, implicada en el atentado contra Miguel Uribe, reveló que le dijeron que en Florencia, Caquetá, tendría protección

En uno de los más recientes interrogatorios que le hicieron a alias Gabriela, ella reveló que el hombre que la contactó se llama Elder y que le contó que trabaja con las 'oficinas del centro'.

"Elder me empezó a contar que venía de Cali, que trabajó con las oficinas de allá, pero que se vino a trabajar con las oficinas del centro. Me dijo que tenía relación con mosco en el tema de la droga, que era sicario y me ofreció trabajar con él. Me dijo que para llevar encargos y que no me iba a exponer", relató alias Gabriela.

Además, en el documento conocido por Noticias RCN también quedó consignado que Caterine Andrea Martínez hizo énfasis en que Elder le dijo que se fuera para Florencia, Caquetá, para que la protegiera la guerrilla.

"Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia porque allá no me iba a encontrar nadie, que me iban a dar todo y que no me iba a faltar nada. Yo le dije que me quería ir para Ecuador, yo le pregunté que por qué y le respondí que porque mi pareja ya había estado allá y que no se necesitaba visa ni pasaporte", expresó alias Gabriela.

"Él me dijo que no, que allá era más fácil que me encontraran y me insistió en que me fuera para Florencia porque allá podía estudiar lo que quisiera. Yo le dije que qué se estudiaba allá y él respondió que un curso de drones o de francotirador con la guerrilla, pero no me mencionó cuál grupo. Me dijo que tenía contacto con la guerrilla, que él conocía personas allá y que no me iba a faltar nada", detalló también Caterine Andrea Martínez.

¿Por quién iba a ser contactada alias Gabriela tras el atentado contra Miguel Uribe?

Aparte del interrogatorio, Noticias RCN pudo conocer que alias Gabriela, antes de ser capturada, iba a ser contactada por hombres que alguna vez estuvieron bajo el mando de alias el paisa, el disidente de la Segunda Marquetalia que fue abatido en 2021.

De igual manera, también se supo que a Caterine Andrea Martínez le habían pedido transportar una bomba para atentar contra un firmante de paz.

"Me dijo que transportara una bomba, que la llevara y la tuviera en mi casa y que cuando él me avisara alguien la recogía. Yo le dije que no, que yo ya me quería salir de eso porque me quería ir a vivir con mi pareja. Ahí me dijo que era solo transportar la bomba, que estaba en una maleta y que tenía que llevarla al Conjunto Tabacú, en Las Américas", contó alias Gabriela.

"Dijo que trabajaba en la avenida 39, que era un exrefugiado de las Farc y que llevaban tres años haciéndole el atentado. También que por cumplir esa orden ascendían de puesto ya no para ser gatillero, sino que para ser la mente y que estaban pagando mil millones", concluyó Caterine Andrea Martínez.