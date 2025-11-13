Delincuente halló en celular hurtado fotos íntimas de su víctima y las uso para extorsionarla: así cayó

En Itagüí, Antioquia, las autoridades capturaron a un sujeto de 25 años que utilizó fotos íntimas halladas en un celular hurtado para chantajear a su propietaria.

El hombre exigía dinero a la joven víctima bajo amenazas de difundir las imágenes privadas en redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, todo comenzó tras el hurto de un teléfono celular en Medellín, propiedad de una joven de 21 años.

Días después del robo, la víctima empezó a recibir mensajes del delincuente, quien le exigía una suma de $400.000 a cambio de devolverle el equipo y no divulgar las fotografías personales almacenadas en el dispositivo.

Desesperada ante las amenazas, la mujer decidió buscar ayuda de las autoridades locales, y se acercó a un funcionario de la Secretaría de Seguridad de Itagüí para contar lo que estaba ocurriendo.

Capturan a hombre que extorsionaba con fotos íntimas en Itagüí

Según relató el secretario de Seguridad, Rafael Otálvaro, la joven explicó que el extorsionista la había citado para entregarle el teléfono, pero solo si accedía a pagar el dinero exigido.

En este preciso lugar fue abordado un funcionario de la Secretaría de Seguridad por una ciudadana que le informaba que estaba esperando la llegada de un delincuente que le estaba exigiendo una suma de dinero para devolverle el celular hurtado de Medellín y además no publicarle unas fotografías que se encontraban en el equipo.

Ante la gravedad del caso, el funcionario activó de inmediato los protocolos de seguridad y dio aviso a la central de monitoreo.

Ahí, en coordinación con unidades de la Policía Militar y de la Policía de Vigilancia, se organizó un operativo conjunto para interceptar al sospechoso en el punto acordado.

¿Qué tenía en su poder el delincuente que robó y extorsionó a una joven en Itagüí?

En medio del procedimiento ejecutado por la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL), se logró sorprender al agresor en flagrancia, justo cuando pretendía cobrar el dinero exigido a la víctima.

Durante la captura, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán fundamentales como material probatorio dentro del proceso judicial, y una motocicleta de alto cilindraje que, según los investigadores, era utilizada por el sujeto para desplazarse mientras cometía el delito.

El capturado fue trasladado de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, donde fue imputado por el delito de extorsión.