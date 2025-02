🔴 EN VIVO | Juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Este 26 de febrero se dio continuidad al juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, señalado por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Sobre las 8:30 de la mañana inició la diligencia.

Días atrás el caso tuvo una corta pausa por cuenta de una tutela interpuesta por la defensa del exmandatario, misma por la que se tomó la decisión de suspender provisionalmente la audiencia.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá la negó, ordenando notificar inmediatamente la decisión a la juez 44 para retomar el juicio este 25 de febrero de 2024.

¿Por qué se suspendió provisionalmente la audiencia contra Álvaro Uribe?

La defensa de Uribe señaló que se llevó a cabo una acción de tutela en contra de la juez Sandra Liliana Herrera Aranda, debido a que habría trasgredido sus derechos al debido proceso y acceso a la administración a la justicia.

"La señora Juez no le dio trámite a la recusación planteada y, por el contrario, de forma inmediata procedió a la práctica del primer testigo de la Fiscalía, llamando así al estrado al senador Iván Cepeda", dice en el documento compartido por la defensa de Uribe.

En respuesta, el Tribunal decidió: “declarar improcedente el amparo constitucional deprecado por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado”.

Abogado de Álvaro Uribe denunció amenazas de muerte en su contra

Jaime Lombana, defensor de Álvaro Uribe en el caso, denunció haber sido hackeado, y también haber recibido amenazas de muerte:

“El último día de audiencia, al regresar a mi oficina en horas de la tarde, se hackeó toda la información de mi oficina, todos mis correos electrónicos, archivos, sistemas de comunicaciones”, relató durante la audiencia.

Aseguró que el ingeniero de sistemas encargado de su oficina se dirigió directamente a Microsoft, empresa de tecnología desde la que le habrían respondido que se trata de un “hackeo sofisticado”, que también estarían indagando.

“A la fecha no he podido reestablecer la información de mi oficina; no solamente los míos sino estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados, a quienes usurparon toda la información. Se trata de información sensible”, agregó el abogado.