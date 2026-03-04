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Aumentan los robos a viviendas en Bogotá: autoridades y ciudadanos en alerta

La ciudadanía reclama mayor apoyo de la Alcaldía, que según líderes comunitarios ha dejado de financiar frentes de seguridad.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
07:50 p. m.
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En Bogotá, el hurto a residencias volvió a encender las alarmas en el inicio de 2026.

Tras dos años de reducción en las cifras, los primeros meses del año muestran un preocupante repunte: entre enero y febrero se registraron 1.139 casos, lo que representa un aumento del 12,3% frente al mismo periodo del año anterior. En promedio, más de 20 viviendas son asaltadas cada día.

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Localidades y horarios más críticos

Las zonas más afectadas son Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Barrios Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de denuncias. Los viernes y sábados en la noche se han convertido en los momentos más vulnerables para los hogares, según los reportes oficiales.

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La situación preocupa especialmente porque el 16% de las víctimas son adultos mayores, una población más expuesta a las habilidades de los delincuentes.

Respuesta de las autoridades y recomendaciones

En lo corrido del año, la Policía ha capturado a 35 personas vinculadas a este delito y ha intensificado las campañas preventivas. A través de la Policía Comunitaria se han realizado cerca de 400 actividades de prevención en distintas localidades, beneficiando a más de 10.000 ciudadanos.

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Las recomendaciones incluyen reforzar las medidas de seguridad en las viviendas, verificar la identidad de funcionarios de empresas antes de permitir su ingreso y no dejar la casa desprotegida durante viajes.

Sin embargo, la ciudadanía reclama mayor apoyo de la Alcaldía, que según líderes comunitarios ha dejado de financiar frentes de seguridad y no ha redoblado esfuerzos para enfrentar esta problemática.

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