CANAL RCN
Colombia

VIDEO I Automóvil abandona a un perro en medio de una carretera en Antioquia

Las indignantes imágenes dejan ver al animal corriendo detrás del vehículo del que habría sido abandonado.

Foto: Captura pantalla X @DenunciasAntio2
Foto: Captura pantalla X @DenunciasAntio2

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
01:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha vuelto a tomarse las redes sociales al generar indignación por la crueldad de los hechos. Al parecer, un vehículo en movimiento habría abandonado a un perrito en medio de una carretera.

Abren indagación previa contra senadora Isabel Zuleta por participar en una operación en la cárcel La Picota
RELACIONADO

Abren indagación previa contra senadora Isabel Zuleta por participar en una operación en la cárcel La Picota

Vehículo habría abandonado a un perro en Antioquia

Según el portal de denuncias Antioquia, los hechos se habrían presentado en la vereda El Chaparral en la vía San Vicente, en el oriente de Antioquia. En el video se observa como un perrito corre, de manera desesperada, detrás de un vehículo que, al parecer, lo habría dejado abandonado en medio de la carretera nocturna.

Pese a que en el clip las personas que registraron las imágenes se interesan por rescatar al animal, todavía se desconoce que el canino haya sido rescatado después de haber recorrido una larga distancia detrás del vehículo. No obstante, internautas aseguraron que la mascota no logró ser rescatada ya que esta se habría ocultado entre distintos matorrales que se encontraban alrededor de la vía.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de usuarios condenaron vivamente el abandono de mascotas, conducta que, según investigaciones, tienen un incremento del 40% durante las épocas decembrinas.

Niño se ahogó en la piscina de un edificio en horario restringido y sin supervisión, en Soledad, Atlántico
RELACIONADO

Niño se ahogó en la piscina de un edificio en horario restringido y sin supervisión, en Soledad, Atlántico

¿El abandono es condenado en Colombia?

Cabe resaltar que el abandono también es una conducta que corresponde al delito de maltrato animal que en Colombia posee multas y penas en cárcel.

Según la ley 1774 de 2026, el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, según el artículo 6 de la ley 84 de 1989, dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia, es considerada como una conducta cruel en contra de los animales y serán sancionados con multa de cinco 5 a cincuenta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Abren indagación previa contra senadora Isabel Zuleta por participar en una operación en la cárcel La Picota

Atlántico

Niño se ahogó en la piscina de un edificio en horario restringido y sin supervisión, en Soledad, Atlántico

Fiscalía General de la Nación

Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía

Otras Noticias

Salario mínimo

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

La situación genera especial inquietud respecto a los costos operativos de pequeños centros de salud y prestadores de servicios sanitarios en general.

Artistas

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

La complicidad de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón fue evidente en la Feria de Cali: las artistas se robaron el show.

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

España

Inundaciones en el sur de España dejan tres víctimas mortales: alcalde de Alhaurín decretó luto oficial

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano