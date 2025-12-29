CANAL RCN
Colombia Video

Niño se ahogó en la piscina de un edificio en horario restringido y sin supervisión, en Soledad, Atlántico

Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento del menor, quien ingresó con dos primos en horario no autorizado.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
01:19 p. m.
Una tragedia enluta a una familia del municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico, tras el fallecimiento, por inmersión, de un niño de nueve años que en la piscina de un conjunto residencial.

El menor había ingresado al área de la piscina junto a dos primos en un horario no autorizado, cuando el servicio ya había finalizado y el salvavidas había terminado su turno.

Según información de las autoridades, los tres menores ingresaron a la piscina cuando el área se encontraba cerrada al público. Mientras los dos primos lograron salir del agua, el niño de nueve años no pudo hacerlo y fue encontrado sin vida.

Niño murió ahogado en la piscina de un edificio en horario restringido

La Policía de Barranquilla se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habría ocurrido el accidente.

Las pesquisas se centran en dos aspectos fundamentales: determinar dónde se encontraban los padres del menor en el momento en que se presentó el accidente y establecer por qué los vigilantes del área no estaban presentes para evitar el ingreso de los menores a la piscina en horario no autorizado.

Las autoridades también investigan las medidas de seguridad del conjunto residencial y si existían protocolos adecuados para impedir el acceso a la zona de la piscina fuera del horario establecido.

La ausencia del salvavidas y la falta de supervisión en el momento del incidente son elementos clave en la investigación.

Niño que se ahogó ingresó a la piscina con dos primos

Arlys Jiménez, tía del menor fallecido, aseguró desconocer cómo los tres niños llegaron a la piscina:

La verdad que no sé cómo el niño terminó en la piscina, pero él fue con dos primitos más y pues resultó que el niño se ahogó. No sabemos cómo ni nada, ni qué les dio ni nada.

El menor falleció por inmersión. El cuerpo del niño permanece en la morgue de Medicina Legal en Barranquilla, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

