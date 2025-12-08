Procuraduría alerta aumento de abusos a menores en Bogotá y toma acciones

La Procuraduría dio a conocer una preocupante situación en Bogotá. Los casos de abuso a menores aumentaron.

RELACIONADO Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil

El Ministerio Público llevó a cabo una mesa de trabajo con el apoyo de Bienestar Familiar, Personería de Bogotá y Secretaría de Educación. El propósito fue tomar acciones para mitigar las negativas cifras.

Las acciones que toma la Procuraduría

El Distrito apunta que de las casi siete mil denuncias por delitos sexuales, el 51.13% correspondió a casos ocurridos en colegios, tanto privados como públicos. Eso quiere decir que en los entornos educativos se presentaron más de 3.500 sucesos.

La Procuraduría le solicitó a las autoridades información relevante a las estrategias, planes y rutas de atención con las que se protejan los derechos de los menores en las instituciones. Además, le hará seguimiento para ver cómo se sigue desarrollando la problemática.

Continuará de forma preventiva haciendo seguimiento a esta problemática en la capital del país, de cara a incidir en las medidas de prevención dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Reciente caso en Usme

Cabe recordar que a finales de julio, la entidad indagó a funcionarios de la Secretaría de Educación por el caso de una niña de cuatro años que presuntamente fue abusada sexualmente en el colegio.

El hecho en cuestión se habría presentado en el colegio Paulo Freire de la localidad de Usme, sur de la ciudad. Al parecer, el profesor cometió comportamientos inadecuados y de tipo sexual.

Tras la denuncia, el Ministerio Público empezó a verificar si hubo más víctimas, así como el protocolo que la secretaría habría tenido que activar para atender la situación.

Luego de que se conociera lo ocurrido, los padres de familia y los vecinos del sector arribaron a la sede educativa para exigir respuestas. Lo que prendió las alarmas fue el comportamiento que empezó a tener la niña, quien le terminó contando a sus padres lo que estaba pasando con el profesor.