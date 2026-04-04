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Autoridades colombianas unen fuerzas con cinco países de la región Caribe para luchar contra el narcotráfico

Durante la primera fase de la operación Zeus Caribe realizaron incautaciones de droga por 28 millones de dólares.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
08:33 p. m.
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Autoridades dieron a conocer los primeros resultados de la Operación Zeus Caribe, que Colombia, República Dominicana, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad y Tobago adelantan de manera conjunta contra el narcotráfico en la región.

Tras la fase uno, se realizaron incautaciones en el Caribe por más de 28 millones de dólares y quedaron al descubierto las rutas del crimen transnacional en altamar, afectando la operación y las finanzas de los grupos narcotraficantes con presencia en la región.

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¿Qué otros hallazgos se realizaron durante la Operación Zeus Caribe 1?

De acuerdo con las autoridades, durante la operación, denominada Zeus Caribe 1, fueron detectadas e interceptadas embarcaciones que navegaban a 170 millas náuticas de Santo Domingo, República Dominicana, y a 11 millas náuticas de Barahona, en el suroeste de la isla.

Según el director de Operaciones de Defensa Aérea de la FAC, teniente coronel Óscar Darío Ramos, “esta operación es muy importante, dado que contribuye a la interdicción aérea y marítima de vuelos y embarcaciones ilícitas, que emplean el Caribe como corredor estratégico de la delincuencia organizada transnacional, especialmente el narcotráfico”.

Las embarcaciones llevaban a bordo cargas de cocaína y clorhidrato de cocaína que iban a ser entregadas en los Estados Unidos.

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Tras una serie de capacitaciones, República Dominicana podrá adelantar operaciones autónomas en la región:

La Operación Zeus Caribe involucra a 12 agencias de inteligencia de la región Caribe, que integraron su tecnología de vigilancia y control para frenar el actuar de los grupos narcotraficantes con presencia en Colombia y otros países de América Latina.

Además, el teniente coronel Carlos Segura, subdirector de Operaciones de Defensa Aérea de la FAC, informó que “de la misma manera, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha realizado capacitaciones a controladores de armas y oficiales de vigilancia, lo cual ha permitido que la República Dominicana realice operaciones autónomas de interdicción, tanto marítima como aérea, logrando muy buenos resultados en la región”.

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