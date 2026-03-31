Interpol Panamá detiene a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados

Joël Soudron, considerado uno de los narcotraficantes franceses más buscados, fue arrestado en Panamá, según informó este martes la fiscal de París, Laure Beccuau. Las autoridades francesas ya iniciaron los trámites diplomáticos para solicitar su extradición.

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Soudron, de 46 años y originario de Guadalupe, era requerido por la justicia en el marco de una investigación sobre tráfico de cocaína en contenedores, a cargo de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de París. La fiscal confirmó la información publicada por el diario Le Monde.

Una investigación que se remonta a 2011

El detenido es sospechoso de haber participado en una red descubierta el 18 de noviembre de 2011, cuando un control en el puerto francés de Le Havre permitió incautar 231 kilos de cocaína procedentes de Guadalupe, territorio francés en el Caribe.

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Extradición en curso

La captura de Soudron representa un avance en un caso que lleva más de una década en los tribunales franceses. Ahora, las autoridades esperan que el proceso de extradición se concrete para que el acusado enfrente la justicia en París.