Logran desarticular el grupo criminal ‘La 38’ por narcomenudeo, tráfico y venta de droga

En un operativo desarrollado en el departamento del Quindío, el Ejército Nacional logró la desarticulación del grupo delincuencial organizado conocido como La 38, señalado de estar vinculado a varios homicidios ocurridos durante 2025 en el municipio de Calarcá.

Desarticulan banda criminal en Quindío

Las tropas del Batallón de Montaña N.° 5, adscrito a la Octava Brigada, ejecutaron labores que permitieron la captura de ocho presuntos integrantes de esta estructura criminal, investigados por delitos como concierto para delinquir agravado, narcomenudeo y tráfico, porte y comercialización de estupefacientes.

Las detenciones fueron posibles gracias a trabajos de inteligencia y a órdenes judiciales tramitadas por la Fiscalía General de la Nación.

De manera simultánea, y en coordinación con la Policía del Quindío, se realizaron allanamientos en el sector de la Galería de Calarcá.

En medio de estos procedimientos también fue capturado en flagrancia un hombre adicional, con lo que el total de detenidos ascendió a nueve personas.

“Gracias a labores de inteligencia y a la judicialización de estos sujetos por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de orden judicial, fue posible adelantar allanamientos simultáneos y capturar a 8 integrantes de este GDO y a un sujeto más en flagrancia, en coordinación con la Policía departamental del Quindío, en el sector de la Galería de Calarcá, Quindío”, indicó el Ejército.

Durante los registros a los inmuebles intervenidos, las autoridades incautaron dosis de sustancias alucinógenas, entre ellas bazuco, además de nueve teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar actividades delictivas.

Tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de los actos urgentes y el proceso judicial correspondiente.

El actuar criminal de 'Los 38'

De acuerdo con las investigaciones, La 38 tendría injerencia en diversos hechos delictivos en el casco urbano de Calarcá, entre ellos hurtos, expendio de drogas, disputas territoriales con otras estructuras criminales y homicidios selectivos.

El Ejército Nacional anunció que durante 2026 continuará ejecutando operaciones coordinadas con las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad en el Eje Cafetero y mantener la presión contra los grupos delincuenciales que operan en la región.