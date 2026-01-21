Medicina Legal confirmó que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

En las últimas horas, Medicina Legal confirmó que entre los cadáveres de personas que cayeron en los combates que se registraron en Guaviare, y que fueron ingresados para los respectivos estudios forenses, hay menores de edad, como había sido denunciado.

El análisis forense de los cuerpos arrojó que de los 24 cadáveres que fueron identificados cuatro de ellos corresponden a menores de edad.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.