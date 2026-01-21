CANAL RCN
Colombia

Medicina Legal confirmó que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

De los 26 cuerpos que fueron recibidos por medicina forense se han identificado 24, entre los que hay cuartro menores.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
11:28 a. m.
En las últimas horas, Medicina Legal confirmó que entre los cadáveres de personas que cayeron en los combates que se registraron en Guaviare, y que fueron ingresados para los respectivos estudios forenses, hay menores de edad, como había sido denunciado.

El análisis forense de los cuerpos arrojó que de los 24 cadáveres que fueron identificados cuatro de ellos corresponden a menores de edad.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.

