Perros son dejados en jaulas por sus dueños mientras estos suben a Monserrate

Un insólito hecho se está presentando en las inmediaciones de Monserrate, pues, en los días más recientes, se han viralizado imágenes en donde se observan distintas mascotas encerradas en jaulas. Según las denuncias ciudadanas, estas serían ubicadas allí mientras que sus dueños realizan al ascenso a la montaña.

Mascotas en jaulas vía Monserrate

Gran indignación ha causado las imágenes en donde se observa que presuntos establecimientos de comida y jugos, en las inmediaciones de Monserrate, estarían prestando servicios de jaulas para dejar allí a las mascotas de los visitantes al famoso cerro.

En los videos se ven a los animales, de diferentes razas, quienes se encuentran en jaulas improvisadas, con espacios reducidos y expuestos a la intemperie. Por supuesto, dichos actos ya han sido fuertemente rechazados por parte de algunos visitantes, pues manifiestan que este ascenso no es una actividad para las mascotas.

Así mismo, en algunos de estos videos se observan a los caninos en un aparente estado de estrés extremo ante el encierro, la incomodidad y el estado de abandono temporal al que son sometidos por minutos e incluso horas.

Es así como rescatistas se han sumado para hacer un llamado a las autoridades competentes y se busquen establecer medidas que permitan erradicar esta práctica. Esto con el objetivo de que ningún animal sea dejado a su suerte por parte de sus cuidadores.

“Los animales no son equipaje, no son objetos que se guardan mientras uno sube. Ellos son seres sintientes y el bienestar animal no puede ser algo negociable”, manifestaron usuarios en redes sociales.

RELACIONADO El irrespeto a las señales de tránsito deja más de 30 mil sancionados en Bogotá

Abandono animal en Colombia

El abandono de mascotas es considerado como un acto de crueldad. Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

También, la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a treinta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.