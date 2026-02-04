Así se frustró un intento de atentado en Cali: disidencias tenían listo un macabro plan

Autoridades en Cali impidieron que ocurriese un atentado. Los detalles fueron revelados por la Policía y el alcalde Alejandro Eder.

Resulta que los uniformados detuvieron un vehículo que venía desde el sur e iba hacia el norte. Los ocupantes eran dos hombres, a quienes les descubrieron una pentolita, el cual es un tipo de explosivo.

Tenían pensado atentar varios puntos, incluyendo una estación de Policía

Al momento de ahondar, se supo que pretendían atentar en varios puntos de la ciudad, incluyendo una estación de Policía. Además, se supo que pertenecían al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El alcalde destacó este resultado: “Quiero agradecer y felicitar a la Policía Nacional, porque esta mañana frustraron un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad”. También informó que se destinarán 180 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad.

Presencia de las disidencias en Cali

Desde hace varios años, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la presencia de las disidencias en Cali y el resto del Valle. A través de la Alerta Temprana 001-22, precisó que en la ciudad ha habido un conflicto híbrido entre lo armado y la delincuencia organizada.

Hay registros de que operan el ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias, el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Clan del Golfo.

Con respecto a las bandas locales, delinquen Los Shottas, Espartanos, La Oficina, La Inmaculada, Lokos Yam, Zetas, RPS de Quindío, carteles mexicanos y el Tren de Aragua.

Puntualmente con las disidencias y aparte de la Jaime Martínez, está la Carlos Patiño. El accionar se ha centrado en las comunas 1, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 21 y en las zonas rurales de Navarro, La Vorágine, Felidia y Pichindé.