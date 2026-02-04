¿Se desbarata la consulta de izquierda tras decisión del CNE sobre Cepeda? Ni Romero ni Cristo participarían

Como un baldado de agua fría recibieron los candidatos de izquierda a las presidenciales de 2026 la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’ el próximo 8 de marzo.

Según dijeron varias fuentes a Noticias RCN, la consulta tambalea. Cepeda advirtió al CNE que su decisión es “arbitraria” y “antidemocrática”, pero irá a primera vuelta como candidato del Pacto Histórico.

Lo que deja en veremos a Camilo Romero; ya que, siendo del Pacto, no se enfrentaría en las elecciones de mayo próximo al senador Cepeda. De hecho, tras conocer la decisión del CNE, dijo que “afecta a todo el sector progresista” y “hay que responder con contundencia”, por lo que pide una reunión lo antes posible.

¿Qué hay de Juan Fernando Cristo?

De otro lado, el exministro Juan Fernando Cristo no vería clara una consulta de izquierda sin Cepeda. De momento y, aunque tiene plazo hasta el próximo viernes 6 de febrero, no se ha inscrito a la consulta del ‘Frente por la Vida’. Además, fuentes señalaron a este noticiero que podría llegar a la campaña de Cepeda por medio de un acuerdo político. Lo que podría definirse en las próximas horas.

Sin embargo, se limitó a decir que buscará reunirse con el “partido En Marcha, con su dirigencia y con los delegados para tomar una determinación del paso a seguir”.

Roy parece ser el único en mantenerse firme por la consulta del ‘Frente por la Vida’:

Sin que el CNE haya tomado una decisión definitiva sobre la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la consulta del 8 de marzo, el único que parece mantenerse en firme es Roy Barreras. En redes, sugirió que lo que hay “que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del ‘Frente por la Vida’ con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda”.

Mientras, las listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bogotá y el Valle del Cauca fueron revocadas; lo que generó nuevos señalamientos del presidente Petro desde Washington D. C. “Hoy las mayorías que dominan el poder electoral de Colombia están impidiendo que mi fuerza pueda inscribir listas”, indicó el mandatario.