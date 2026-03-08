Cayó funcionario del CTI por consultar información reservada

La Fiscalía General de la Nación en las recientes horas confirmó que fue judicializado un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) señalado de haber ingresado de manera irregular a sistemas internos que contienen información sensible relacionada con procesos penales en curso.

Judicializan a funcionario del CTI por acceso irregular a información reservada

De acuerdo con la entidad, el procesado se desempeñaba como técnico investigador y habría utilizado los permisos asociados a su cargo para consultar información que no estaba relacionada con sus funciones ni le había sido asignada oficialmente.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, cuando Moreno Ardila presuntamente accedió en 16 ocasiones al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la plataforma utilizada por la Fiscalía para registrar, administrar y hacer seguimiento a investigaciones y procesos judiciales.

Las autoridades señalaron que las consultas estuvieron relacionadas con una noticia criminal vinculada a una estructura de delincuencia organizada investigada por delitos como homicidio y tráfico local de estupefacientes.

La Fiscalía sostiene que el funcionario habría accedido a información reservada sin autorización y fuera del ámbito de las actividades propias de su cargo.

El ente acusador también indicó que, además de realizar las consultas, el investigado habría extraído información almacenada en el sistema institucional.

Entre los documentos que presuntamente descargó se encuentran órdenes dirigidas a la policía judicial, actas de allanamiento y registro, así como archivos de soporte relacionados con interceptaciones telefónicas practicadas dentro de la investigación criminal consultada.

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Por estos hechos, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones, conductas que habrían sido cometidas de manera dolosa.

La entidad argumentó que, debido a su condición de servidor público y funcionario de la Fiscalía, Moreno Ardila conocía las restricciones de acceso y la naturaleza confidencial de la información consultada y descargada.