Hombre acusado de estafar a familias con falsas promesas deportivas fue judicializado

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Félix Antonio Mora Ortiz, señalado de hacerse pasar como presidente de una escuela de fútbol para captar dinero de 15 familias con supuestas oportunidades deportivas en el exterior.

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Según la investigación, entre 2022 y 2023 habría convencido a padres de familia de entregarle sus ahorros con la promesa de que sus hijos viajarían a México y España para pruebas en clubes internacionales.

Promesas deportivas falsas

De acuerdo con las evidencias, Mora Ortiz habría montado una fachada en la que aseguraba contar con convenios que facilitarían el acceso de los menores a procesos de formación y proyección fuera del país.

Con este argumento, se habría apropiado de más de 57 millones de pesos destinados a trámites de pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas, compromisos que nunca cumplió.

Proceso judicial

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá radicó escrito de acusación en su contra por el delito de estafa.

El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado bajo los términos del Procedimiento Penal Especial Abreviado, contemplado en la Ley 1826 de 2017. La situación judicial se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia.