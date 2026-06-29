Buscan a dos jóvenes que desaparecieron tras alquilar moto acuática en Barú: esto se sabe

La Armada de Colombia adelanta una amplia operación de búsqueda y rescate para localizar a Luciana Dangond Farah, de 18 años, y a Jerónimo Ibarra Cavalli, de 20, hijo de la reconocida empresaria y conferencista cartagenera Paola Cavalli.

Los dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos desde la tarde del domingo 28 de junio en la bahía de Barbacoas, Barú, zona insular de Cartagena.

De acuerdo con sus familiares, los jóvenes habrían alquilado una moto acuática con fines recreativos y salieron desde el sector conocido como Punta Barú hacia las 2:30 de la tarde. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Avanza la búsqueda de Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra

Según el reporte de la Armada, la Fuerza Naval del Caribe activó un dispositivo de búsqueda que incluye tres buques: la Fragata Misilera ARC Almirante Padilla, la Patrullera de Costa ARC Batalla de Cispatá y el buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Morrosquillo. A estos se suman un avión patrullero marítimo, un helicóptero y cuatro unidades de Reacción Rápida de Guardacostas.

Las maniobras se realizan bajo protocolos SAR (Search and Rescue), ajustando las áreas de exploración según las condiciones meteorológicas, corrientes marinas y los últimos avistamientos reportados por pescadores, operadores turísticos y autoridades locales.

Hallazgo del jet ski en San Onofre

En la mañana de este lunes, el buque ARC Golfo de Urabá localizó la moto acuática sin ocupantes en playas de San Onofre, Sucre, en el Golfo de Morrosquillo. Este hallazgo ha concentrado los esfuerzos de búsqueda en esa zona.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró este lunes a través de X que la zona de búsqueda también se extiende desde el Hotel Isla del Encanto hasta Punta Salinas, cubriendo un área de 15 millas al sur.