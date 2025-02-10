Autoridades sellan bares en Usaquén por vender cerveza vencida

Un operativo de inspección y control realizado en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, dejó varios bares sellados por incumplir la normativa, entre ellos uno donde fueron halladas 40 cervezas vencidas, algunas con residuos de hongo en los envases y con fecha de caducidad de febrero de 2025.

Sellan bares en Usaquén

La irregularidad fue detectada durante una acción conjunta en la que participaron más de 50 uniformados de la Policía de Bogotá, funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y personal de la Alcaldía Local de Usaquén.

En el establecimiento implicado, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de actividades.

Además del caso de la cerveza en mal estado, otros tres locales fueron cerrados temporalmente por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento.

Durante la inspección se revisaron neveras, bodegas y estantes en los que se almacenaban licores, así como permisos de operación.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la medida busca proteger la salud de los ciudadanos y prevenir situaciones de violencia asociadas al consumo de alcohol:

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la comunidad. Sellar bares que venden licor vencido es una acción de protección y de prevención frente a hechos de intolerancia y riñas”, aseguró.

Autoridades encuentran cervezas vencidas en bares de Bogotá

La jornada hizo parte de una ‘megatoma’ preventiva orientada a reducir lesiones personales, homicidios y riñas en zonas de rumba. En el marco del operativo, tres personas fueron trasladadas a un Centro de Traslado por Protección por comportamientos contrarios a la convivencia, y se incautaron varias armas blancas que podían ser usadas en hechos violentos.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier irregularidad o acto contrario a la convivencia a través de la Línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y garantizar sanciones efectivas.