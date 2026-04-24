Avianca denuncia que pasajera intentó entrar a zonas restringidas y atacó a una trabajadora

La aerolínea Avianca dio a conocer un grave hecho ocurrido el pasado 23 de marzo en un vuelo que cubría la ruta Montería – Bogotá. Al parecer, una pasajera intentó entrar a zonas restringidas del aeropuerto e incluso habría agredido a una funcionaria.

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La situación se dio en el vuelo AV9397 y, de acuerdo con la aerolínea, la pasajera cometió conductas disruptivas. Por lo tanto, anunció que interpondrá acciones civiles y penales.

Avianca anunció acciones legales

Para ello, estará a cargo la firma del abogado Mauricio Pava. Como punto de partida, se citó para este viernes 24 de abril una audiencia de conciliación. La aerolínea rechazó comportamientos de esta índole y más cuando se pone en riesgo la seguridad de pasajeros y personal.

Teniendo en cuenta este suceso, la aerolínea insistió en la necesidad de avanzar con el trámite del proyecto de ley 153 de 2024, con el que se busca fortalecer las sanciones contra los pasajeros que incurran en estas prácticas y pongan en peligro al resto de presentes en los vuelos.

El proyecto que busca fortalecer las sanciones

“Este tipo de conductas son seriamente sancionadas en otros países donde las aerolíneas sí cuentan con herramientas legales para sancionar, de forma ejemplar, este tipo de conductas, incluyendo restricciones futuras para volar”, precisó la compañía.

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En el documento, se hace la consideración de que aquellas acciones disruptivas, indisciplinadas, perturbadoras o insubordinadas corresponden a agresiones, intimidaciones, amenazas, actos temerarios a los bienes, tripulantes, a la aeronave y ocupantes; así como desobedecer a las autoridades.

Con respecto a las sanciones, propone multas por cinco mil salarios mínimos mensuales, suspensiones, restricciones temporales, cancelación de licencias, matrículas y utilización de bienes.

Además, se contempla que la Aeronáutica Civil ponga en marcha una política de política pública durante los seis meses desde que comience a regir la ley.