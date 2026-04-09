Suspenden temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro: esto se sabe
La Aeronáutica Civil informó que la reanudación de vuelos dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad.
Noticias RCN
09:36 p. m.
La Aeronáutica Civil de Colombia anunció el cierre temporal del Aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga.
La medida responde a la situación de orden público en el departamento de Santander y permanecerá vigente hasta que la Fuerza Pública garantice condiciones de seguridad para la navegación aérea y el tránsito terrestre.
Protestas campesinas y tensión nacional
El cierre del aeropuerto se produce en medio de un contexto marcado por las protestas de campesinos en varias regiones del país.
Las movilizaciones, que han bloqueado vías y generado alteraciones en la movilidad, responden al incremento desproporcionado del impuesto predial, una medida que ha sido rechazada por asociaciones agrarias y comunidades rurales.
En Santander, las manifestaciones han escalado en las últimas horas, lo que llevó a las autoridades a reforzar la presencia militar y policial en puntos estratégicos. La suspensión de operaciones aéreas en Bucaramanga refleja la gravedad de la coyuntura y el impacto directo en la conectividad regional.
Seguridad y reapertura condicionada
La Aeronáutica Civil informó que la reanudación de vuelos dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad y de las instrucciones de la Fuerza Pública.
La entidad reiteró su compromiso con la protección de los pasajeros y la ciudadanía, asegurando que notificará oportunamente la reapertura de la terminal aérea.
La crisis por el impuesto predial ha puesto en evidencia la tensión entre las políticas fiscales y las demandas de las comunidades rurales, mientras el país enfrenta un escenario de creciente conflictividad social que ya afecta la movilidad terrestre y aérea.