De forma controlada fueron destruidos 60 kilos de explosivos que fueron instalados al interior de un vehículo tipo taxi que fue abandonado en la vía que del Espinal conduce a Flandes, en el departamento del Tolima.

El vehículo, ubicado en cercanías al peaje de Flandes, generó inquietud entre la comunidad y obligó a que personal antiexplosivos se presentara en el área.

Personal del Ejército y la Policía trataron de controlar la situación:

Según informó la Quinta División del Ejército, personal del Ejército y la Policía Nacional atendieron la emergencia registrada en las primeras horas del martes, 17 de noviembre.

En concreto, “soldados del Grupo MARTE, con apoyo del Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, lograron por medio de una carga disruptiva la destrucción controlada” de los explosivos.

En imágenes captadas en el mismo punto, que estuvo cerrado al público en las primeras horas del día, se ve a personal y maquinaria especializada trabajando cerca del vehículo y, en un vistazo a su interior, se ve un contador y una bolsa de plástico sobre el asiento trasero.

La carga pudo haber sido detonada con un temporizador:

Al interior del vehículo, según advirtió la Quinta División, hallaron un artefacto con método de activación temporizado que habría provocado la detonación de explosivos en determinado momento.

“Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector”, destacó el grupo de 25.000 uniformados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas.