CANAL RCN
Colombia

Hermana de B-King habría enviado alarmante mensaje tras la desaparición de los artistas

Stefania Agudelo, hermana de B-King, habría enviado un llamado de alerta tras la desaparición de los artistas en México.

Stefania Agudelo
Foto: Instagram @stefania_agudeloo - @bkingoficial

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:06 a. m.
En la tarde del día de ayer, 22 de septiembre, se confirmó la muerte de los artistas B-King y Regio Clown en México.

¿Cómo fue la muerte de B-King y Regio Clown?

La muerte de los cantantes Byron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, llamado Regio Clown, causó conmoción en Colombia. Las autoridades confirmaron que ambos fueron hallados sin vida tras haber desaparecido el pasado 16 de septiembre.

Luego de una semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad Mexicana determinó que encontraron coincidencias con B-King y Regios Clown, localizados en el municipio de Cocotitlán. Desde ese entonces, empezó una investigación relacionada con el homicidio de las personas.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de B-King?

Luego del lamentable suceso, a través de redes sociales han salido a la luz distintas fotografías, mensajes u videos sobre los artistas antes de su fallecimiento.

En esta ocasión, la hermana de B-King, llamada Stefania Agudelo, habría enviado un mensaje alarmante tras la desaparición de su hermano.

Las amenazas no se pueden ignorar, expresó Stefania a través de sus redes sociales.

Aunque Stefania no ha dado más detalles sobre el lamentable hecho, diversas personalidades del mundo del entretenimiento han expresado su pesar por la muerte de ambos artistas, manifestando su tristeza y solidaridad con la familia y los amigos.

 

¿Qué se conoce sobre el fallecimiento de B-King y Regio Clown?

Hay que recordar que antes de que la Fiscalía mexicana confirmara el hallazgo de los cuerpos, el presidente Gustavo Petro pidió la colaboración del gobierno mexicana para encontrar a los músicos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, B-King y Regio Clown fueron encontrados dentro de costales y en estado de desmembramiento. Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía del Estado de México, mientras la policía acordonaba la zona.

Por ahora, las investigaciones continúan en curso, ya que no han revelado detalles sobre los posibles responsables ni las causas del homicidio.

