Desgarrador: el último intercambio de mensajes que B-King tuvo con su hermana en Instagram

Bayron Sánchez, el cantante colombiano que era oriundo de Santander y tenía 31 años, fue encontrado sin vida en México.

El artista cantó cuatro canciones en un concierto que se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre y dos días más tarde salió junto a Regio Clown a un gimnasio ubicado en Polanco.

Sin embargo, no regresó al hotel en el que se encontraba hospedándose y ni su mánager ni su familia pudieron volver a contactarse con él.

En medio de esa angustiante situación, se emitió la alerta ante las autoridades mexicanas y el pasado 22 de septiembre se confirmó su muerte y la de Regio Clown.

De acuerdo a lo que reveló la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre y, posteriormente, el 22 de septiembre fue que la familia de Bayron Sánchez hizo el reconocimiento.

B-King fue un artista que siempre se caracterizó por tener una relación muy cercana con su hermana y con su mamá. Por lo tanto, antes de este trágico suceso, intercambio un mensaje con ella en Instagram. ¿Cuál fue?

El último intercambio de mensajes que B-King tuvo con su hermana en Instagram

El 16 de septiembre, día en el que B-King desapareció, su hermana Stefania Agudelo subió una foto a Instagram y el artista fue una de las primeras personas en reaccionar.

En esa ocasión, B-King comentó la publicación con emoticón de una cara de amor y Stefania Agudelo le respondió un 'love u'.

Sin embargo, ni el artista ni su hermana sabían que ese sería uno de los últimos mensajes que intercambiarían.

Stefania Agudelo, la hermana de B-King, se pronunció tras su muerte en México

Este 24 de septiembre de 2025, Stefania Agudelo reapareció en Instagram con un sentido mensaje.

"Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles y que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Byron", comenzó escribiendo la hermana de B-King.

"Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita", añadió.