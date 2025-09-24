B-King le envió un mensaje a su mamá en medio de una oración

En medio del dolor por el asesinato del artista B-King, su hermana compartió un testimonio de fe y esperanza.

A través de sus redes sociales, Stefanía Agudelo, familiar del cantante, reveló un profundo mensaje que, según ella, su hermano le hizo llegar a su madre durante una oración.

Hermana de B-King envió mensaje en medio del luto familiar

La noticia de la muerte de B-King, cuyo nombre de era Bayron Sánchez, sacudió al mundo del entretenimiento colombiano.

Tras días de angustiosa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida junto al de su colega, Regio Clown, en una carretera de México. Dos días después de confirmarse la trágica noticia, Stefanía decidió compartir un emotivo comunicado público, agradeciendo el apoyo recibido y transformando el duelo en un llamado a la compasión.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Bayron. Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita”, mencionó en sus redes.

El mensaje de B-King a su mamá: un llamado a la paz

En su publicación, Stefanía describió a su hermano como un ser humano noble, respetuoso y lleno de bondad, que siempre buscaba ayudar a los demás.

Pero lo que más impactó a sus seguidores fue la revelación de un mensaje espiritual que B-King habría transmitido en medio de una oración a su madre.

Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor.

Foto: IG hermana B-King.

Finalmente, escribió su hermana:

“Nadie nos lo podrá demostrar físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

Este mensaje, más allá de la tragedia, se convierte en el legado final del artista, un llamado a la reconciliación y la solidaridad.

Stefanía aseguró que su hermano "transformó el dolor en un mensaje de fe y unión", y que su esencia de amor perdurará en la memoria de quienes lo conocieron.