CANAL RCN
Tendencias Video

B-King le envió un mensaje a su mamá en medio de una oración

La hermana de B-King reveló el mensaje que su familiar le envió a su mamá en medio de una oración.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio del dolor por el asesinato del artista B-King, su hermana compartió un testimonio de fe y esperanza.

A través de sus redes sociales, Stefanía Agudelo, familiar del cantante, reveló un profundo mensaje que, según ella, su hermano le hizo llegar a su madre durante una oración.

Hermana de B-King envió mensaje en medio del luto familiar

La noticia de la muerte de B-King, cuyo nombre de era Bayron Sánchez, sacudió al mundo del entretenimiento colombiano.

Conmoción por video de B-King antes de su último show en México: "en nombre de Dios"
RELACIONADO

Conmoción por video de B-King antes de su último show en México: "en nombre de Dios"

Tras días de angustiosa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida junto al de su colega, Regio Clown, en una carretera de México. Dos días después de confirmarse la trágica noticia, Stefanía decidió compartir un emotivo comunicado público, agradeciendo el apoyo recibido y transformando el duelo en un llamado a la compasión.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Bayron. Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita”, mencionó en sus redes.

El mensaje de B-King a su mamá: un llamado a la paz

En su publicación, Stefanía describió a su hermano como un ser humano noble, respetuoso y lleno de bondad, que siempre buscaba ayudar a los demás.

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King
RELACIONADO

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King

Pero lo que más impactó a sus seguidores fue la revelación de un mensaje espiritual que B-King habría transmitido en medio de una oración a su madre.

Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor.

Mensaje hermana B-King.
Foto: IG hermana B-King.

Finalmente, escribió su hermana:

“Nadie nos lo podrá demostrar físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”.

Este mensaje, más allá de la tragedia, se convierte en el legado final del artista, un llamado a la reconciliación y la solidaridad.

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos
RELACIONADO

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Stefanía aseguró que su hermano "transformó el dolor en un mensaje de fe y unión", y que su esencia de amor perdurará en la memoria de quienes lo conocieron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Preocupación: reconocido actor de series infantiles es visto habitando en las calles

Instagram

Reels ultra anchos en Instagram: qué son, cómo usarlos y para qué sirven

Viral

Conmoción por video de B-King antes de su último show en México: "en nombre de Dios"

Otras Noticias

Antioquia

Líder juvenil del Centro Democrático fue asesinado en Chigorodó, Antioquia

Según Indepaz, Yeimar Gamboa recibió varios impactos de bala en el barrio El Bosque.

Artistas

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

Claudia Cardinale, diva del cine italiano, falleció a los 87 años en Francia. Conozca cinco películas inolvidables para recordar su legado en la gran pantalla.

Enfermedades

Cinco signos que anticipan los riesgos de sufrir un ACV, según especialista

Finanzas personales

Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo