CANAL RCN
Tendencias

Conmoción por video de B-King antes de su último show en México: "en nombre de Dios"

Salió a la luz video de B-King antes de su debut en show en México. El video es viral en las redes sociales.

B-King, último show en México.
Foto: B-King Instagram

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
11:14 a. m.
Un video inédito y conmovedor salió a la luz, mostrando al artista colombiano B-King en los momentos previos a lo que sería su última presentación.

Las imágenes, grabadas en México, conmovieron a sus seguidores y revelaron la emoción y la esperanza con la que el cantante se preparaba para su debut internacional.

Este video muestra cómo se alistaba B-King antes de su último show, un registro póstumo de la ilusión que lo acompañaba.

Video de B-King en su último show en México

El material circuló con rapidez en las redes sociales y fue filmado por alguien de su equipo de trabajo capturando la esencia de un artista al borde de un sueño.

Se le vio en una habitación, arreglándose frente al espejo y animándose con palabras de motivación. En el clip, B-King pronunció una frase que, en retrospectiva, resultó desgarradora:

Bueno, Bayron Sánchez, esta es la noche: primer concierto en México, vamos a romper, vamos con todo y con toda, en nombre de Dios, nuestros ejércitos, atrayendo todo lo bueno

Así se alistaba B-King antes de su último show en México

La emotividad del video contrasta con la brutalidad de su asesinato, ocurrido junto al de su colega Regio Clown.

Ambos artistas fueron encontrados sin vida en la carretera México-Cuautla días después de su desaparición, lo que ha generado una gran conmoción en el ámbito musical.

Este video ha profundizado el dolor de quienes lo seguían y admiraban su carrera. Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este atroz crimen.

La grabación es un testimonio de la pasión y el optimismo del cantante, que viajó a México con la intención de expandir su música.

Lamentablemente, su vida fue apagada de manera abrupta, dejando un vacío en la escena artística colombiana. El video, que debió ser el inicio de una nueva etapa, se ha convertido en un triste recordatorio de un talento que se perdió en medio de la violencia.

