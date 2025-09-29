Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo

Bayron Sánchez, el cantante que tenía 31 años y en la industria musical era conocido como B-King, fue hallado sin vida en México.

El artista cantó en un concierto el domingo 14 de septiembre, pero se desapareció dos días después tras salir del hotel e ir a un gimnasio ubicado en Polanco.

B-King fue a entrenar junto al DJ Regio Clown, que también era colombiano y, al parecer, posteriormente tenían una cita con dos personas conocidas como 'Mariano' y 'El Comandante'.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando qué ocurrió y quiénes son los responsables del crimen de los dos artistas que fueron encontrados sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

De esa manera, mientras que las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México continúan haciendo su trabajo, la mamá de B-King se pronunció en las redes sociales y mostró su molestia por el entorno con el que algunas personas lo han relacionado.

¿Qué fue exactamente lo que dijo la mamá de B-King en su comunicado? Descubra aquí en Noticias RCN todos los detalles.

Este fue el duro pronunciamiento de la mamá de B-King tras la muerte de su hijo en México

Durante el más reciente fin de semana, la mamá de B-King recordó a su hijo como un artista talentoso y aseguró que no se dedicaba a nada diferente a la música.

"Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad", comenzó escribiendo la mamá de B-King en Instagram.

"A mi hijo lo arrebataron violentamente no porque fuera lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pasión y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad. Vida eterna", agregó.

¿Cómo ha avanzado la investigación tras la muerte de B-King y Regio Clown?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han determinado que B-King y Regio Clown se subieron a un Mercedes-Benz plateado.

En ese sentido, teniendo en cuenta que esa es una de las principales pistas, el vehículo ya fue encontrado en un predio abandonado y se espera que se revelan nuevos detalles en las próximas horas.