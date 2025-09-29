CANAL RCN
Colombia

¿B-King presentía su prematura partida? Su mamá reveló la petición que le hizo antes de morir

Stefania Agudelo, la hermana de B-King, mostró uno de los últimos chats que el cantante tuvo con su mamá. ¿Qué se dijeron?

Foto: @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
06:53 a. m.
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos, el pasado 22 de septiembre de 2025.

El cantante y el DJ desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, tras salir de un gimnasio ubicado en Polanco, y sus familiares y conocidos pidieron de inmediato la colaboración de las autoridades.

Fue así como inició la búsqueda de inmediato y, de acuerdo con lo revelado por la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre al lado de una carretera del Estado de México, pero hasta el 22 de septiembre fue que la familia de B-King hizo el reconocimiento.

Y, en medio de la trágica coyuntura, Stefania Agudelo, la hermana de B-King, compartió un emotivo recuerdo durante el fin de semana y reveló una petición que el cantante le hizo a su mamá.

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la petición que B-King le hizo a su mamá antes de morir

En una de las últimas historias que ha subido Stefania Agudelo a Instagram, mostró un chat que B-King tuvo con su mamá.

En esa conversación, el artista habló con su madre de su mascota, que era una canina negra de raza Pitbull, y le pidió que la consintiera por él.

Por lo tanto, algunos internautas comenzaron a preguntarse si B-King presentía su prematuro adiós.

"Mi gorda, consiéntela por mí, porfa", fue la petición exacta que le hizo B-King a su madre.

"Obvio, ahora la consentí bastante. Hijo, ¿cómo vas? Mi amor, cuídate mucho", fue la respuesta de la mamá de B-King en ese chat.

¿Por qué B-King estaba en México?

De acuerdo con lo que reveló el mismo B-King al llegar a México, hizo presencia en ese país para realizar su primer concierto. Fue así como estuvo presente en un evento que se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre de 2025.

Además, al parecer, también tenía pensado cantar en Sonora, pero dos días después de su concierto en Ciudad de México fue que se reportó la desaparición.

 

 

