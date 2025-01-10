Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?

Las investigaciones por la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), continúan avanzando en México.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades han determinado que los artistas salieron del gimnasio ubicado en Polanco y fueron recogidos por un Mercedes-Benz al que se subieron por iniciativa propia.

Además, ese vehículo ya fue encontrado en un predio que está situado en Texcoco y en el que también se halló una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje.

Por lo tanto, la Fiscalía tomó la decisión de asegurar esa vivienda y, en las últimas horas, en el noticiero mexicano C4 en Alerta, aseguraron que el dueño se comunicó con ellos y se identificó.

¿Quién sería el dueño del predio en el que se halló el Mercedes al que se habrían subido B-King y Regio Clown y qué dijo?

El periodista mexicano Carlos Jiménez, que fue el que realizó la revelación en C4 en Alerta, detalló que el dueño del predio se identificó como 'Chimino' y que indicó que no tenía ninguna relación con el Mercedes-Benz.

En ese sentido, explicó que el carro no hizo presencia en el lugar hasta que él estuvo en la vivienda, pero que después lo habrían ingresado al estacionamiento sin su autorización.

No obstante, según la revelación realizada en C4 en Alerta, el señor también desconocería quiénes habrían conducido el Mercedes-Benz y tenido acceso a su predio.

Además, el periodista Carlos Jiménez también expuso que posterior a esa conversación, no ha podido tener ningún tipo de contacto con el hombre.

"Él hizo cita en la Fiscalía, dijo que iba para allá, pero hoy es el día que no aparece. ¿Dónde está 'Chimino'? Nadie lo ha podido localizar", afirmó el comunicador mexicano.

¿Qué más se ha descubierto tras el asesinato de B-King y Regio Clown en México?

En medio de la investigación, las autoridades también han encontrado chats en los que Regio Clown manifestó que se reunirían con dos personas conocidas como 'Mariano' y 'El Comandante'.

Es así como la Fiscalía está buscando determinar quiénes son, cuál sería su paradero y qué habría pasado en la cita que tenían con Regio Clown y B-King.