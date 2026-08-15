Balance de afectaciones en las Casas de Justicia de las regiones devastadas por el terremoto

En las últimas horas, el ministro de Justicia, Iván Cancino presentó un primer balance que revela afectaciones que sufrieron las Casas de Justicia ubicadas en las regiones más impactadas por el terremoto que se registró el lunes 10 de agosto y que devastó varias regiones del país.

Por instrucciones del presidente de la República hemos hecho un barrido preliminar del estado de las Casas de Justicia en los territorios afectados por el siniestro.

De acuerdo con el reporte de los daños sufridos en estas infraestructuras, las autoridades nacionales deberán definir próximamente los protocolos de atención para las poblaciones que han quedado sin acceso a estos centros de justicia comunitaria.

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Afectaciones en las Casas de Justicia por regiones

Valle del Cauca:

En Cali no se registraron Casas de Justicia afectadas, y la Regional Pacífico confirmó que la instalación de Buenaventura tampoco presenta daños.

Sin embargo, el personero de Cali solicitó al defensor regional revisar específicamente las sedes de Siloé y Los Mangos, donde se reportaron daños estructurales que podrían comprometer la prestación del servicio de justicia.

Risaralda:

La Regional reportó afectación en la Casa de Justicia de Pereira-Cuba, aunque el ministro no especificó la magnitud de los daños ni si la instalación continúa operando.

Caldas:

Mientras la Casa de Justicia de Manizales registró afectaciones menores que aparentemente no comprometen su funcionamiento, la situación en Riosucio es crítica: la instalación presenta daños significativos y actualmente no se encuentra en funcionamiento, dejando a esta población sin acceso presencial a servicios judiciales.

Chocó:

El balance es relativamente positivo. Las Casas de Justicia de Istmina y Condoto presentan afectaciones leves que no comprometen sus estructuras, permitiendo presumiblemente continuar operaciones. La instalación de Tadó salió ilesa del sismo, sin reportar afectaciones.

Avanza la evaluación de afectaciones en las zonas de desastre

El ministro Cancino aseguró que el proceso de evaluación continua:

El Ministerio de Justicia continuará consolidando la información y mantendrá informada a la opinión pública sobre el estado de las Casas de Justicia en el territorio nacional.

Este balance preliminar busca determinar las necesidades de reparación y posibles alternativas temporales para garantizar el acceso a la justicia en las comunidades afectadas, particularmente en Riosucio, donde el servicio se encuentra completamente suspendido.