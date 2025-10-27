El insólito método con el que una banda camufló grandes cantidades de dinero falso en varias ciudades

Las autoridades le pusieron punto final a Los Nómadas, banda que se dedicaba al tráfico de dinero falso. Lo llamativo del caso fue el insólito método para camuflar los billetes.

Un método sutil, pero capaz de generar grandes afectaciones es la venta de dinero falso. El Banco de la República ha advertido en varias ocasiones que no se debe caer en estas cadenas, por lo que es importante tener en cuenta una serie de detalles para corroborar si el dinero es real.

Miles de unidades eran vendidas cada mes

Para confirmar que el billete es válido, se deben observar las imágenes y colores, percibir el alto relieve, ver las imágenes solamente visibles a contraluz, los cambios de color al moverlo y los microtextos. Dada la tecnología con la que los billetes son producidos, es importante no caer en engaños.

Al parecer, la estructura operaba en imprentas clandestinas en el suroccidente. Tras la producción masiva de billetes falsos, estos eran vendidos a diferentes ciudades, tales como Bogotá, Cali y Pasto.

Los Nómadas no se quedaron solamente con pesos colombianos, sino que también tenían dólares. Ahora bien, en el envío guardaban el dinero en cajas de rompecabezas y afiches de cómics. Con esto, los criminales impedían que las sospechas fueran más evidentes.

Las investigaciones apuntan que cada mes comercializaban de 10 mil a 15 mil unidades. Durante casi dos años, les hicieron diez incautaciones con 148 millones de pesos colombianos falsos.

¿Cómo operaba la estructura?

Cinco personas fueron capturadas en varias ciudades, incluyendo a quien era el cabecilla de la banda: Uriel Gómez Vargas. Al ser la mente detrás de todo, se encargó de supuestamente comprar los insumos (la masa) para la impresión de los billetes.

Debajo de él estaban Carlos Arturo Chaparro Vizcaíno y Eylen Julied Ariza Hernánez. Ambos presuntamente cumplían la orden de transportar la mercancía y recibir el dinero. Por último, Blanca Gloria Rosero Granja y Aida Carolina Cerón Calibio habrían tenido la responsabilidad de distribuir los billetes.

Luego de los respectivos procesos, las autoridades tomaron la decisión de enviar a Gómez, Chaparro y Ariza a la cárcel. Mientras que Rosero y Cerón estarán vinculadas a la investigación, pero sin medida de aseguramiento.