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Cayó banda que engañaban a jóvenes con falsas ofertas de empleo y luego exigían millones a sus familias

La estructura atraía a víctimas de entre 16 y 19 años con supuestas vacantes en mercadeo y venta de celulares.

Banda de falsas ofertas de empleo
Foto: Mebog

Valentina Bernal

octubre 09 de 2026
12:22 p. m.
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Una supuesta oportunidad laboral podía convertirse en una pesadilla para jóvenes que buscaban conseguir empleo. En Bogotá, una estructura delincuencial habría utilizado falsas ofertas de trabajo para atraer a sus víctimas, retenerlas contra su voluntad y extorsionar a sus familiares.

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La investigación comenzó a partir de las denuncias de dos víctimas y se extendió durante aproximadamente un año.

Mediante interceptaciones telefónicas y otras labores investigativas, las autoridades lograron establecer cómo operaba la organización, principalmente en la localidad de San Cristóbal.

¿Cómo engañaban a los jóvenes?

La estructura difundía supuestas vacantes relacionadas con actividades de mercadeo y comercialización de celulares. Las ofertas estaban dirigidas principalmente a jóvenes de entre 16 y 19 años, quienes acudían a los lugares indicados con la expectativa de conseguir trabajo.

Sin embargo, según la investigación, una vez llegaban a las entrevistas, eran retenidos contra su voluntad mediante engaños.

Durante el cautiverio, las víctimas habrían sido sometidas a agresiones físicas y psicológicas, torturas y amenazas.

¿Cómo exigían dinero para liberarlos?

De acuerdo con las pesquisas, los presuntos delincuentes utilizaban videollamadas para comunicarse con los familiares de los jóvenes y exigirles dinero a cambio de no atentar contra su integridad y permitirles recuperar la libertad.

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Las exigencias económicas superaban 1.500.000 pesos.

De esta manera, la organización habría convertido las falsas ofertas laborales en un mecanismo para retener a sus víctimas y obtener dinero mediante amenazas.

¿Qué papel cumplían los alias dentro de la estructura?

Las autoridades identificaron diferentes funciones entre los presuntos integrantes de la organización.

Alias ‘Ñato’, ‘Mono’ y ‘Pecas’ serían los encargados de ejercer violencia contra las víctimas, realizar llamadas extorsivas y vigilar el inmueble tanto desde el interior como desde el exterior.

Por su parte, alias ‘Chaguendo’ habría coordinado las acciones de sometimiento, tortura y extorsión durante los cautiverios. También actuaría como interlocutor con los familiares para exigir los pagos.

¿Dónde capturaron al presunto cabecilla?

Uno de los resultados destacados de la operación fue la captura en Pereira de alias ‘Viejo Chaguendo’, señalado como el cabecilla de la estructura delincuencial.

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Según las autoridades, este hombre tenía además una orden de captura vigente por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron en Bogotá y Pereira y permitieron incautar tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades para los procedimientos judiciales correspondientes.

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