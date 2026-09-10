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Video | Conductor se metió en contravía en Bogotá y terminó persiguiendo y atacando a quien le reclamaba

Según un concejal, el presunto agresor acumularía cerca de $3 millones en comparendos.

Valentina Bernal

octubre 09 de 2026
09:25 a. m.
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Un reclamo por una infracción de tránsito terminó en una agresión que quedó registrada en video en el barrio San Patricio, en Bogotá.

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Según el testimonio de la víctima, el conductor de una camioneta ingresó en contravía por una calle de sentido único. Cuando otro automovilista le hizo una señal para que corrigiera su recorrido, el hombre habría reaccionado de manera violenta, lo persiguió, le cerró el paso y golpeó su carro hasta causarle daños.

¿Cuál fue la falta que cometió el primer conductor?

El afectado contó que transitaba por la calle 102, en el sentido autorizado, cuando se encontró de frente con la camioneta que avanzaba en dirección contraria.

El hombre decidió pitarle para advertirle que estaba cometiendo una infracción y que debía corregir la maniobra.

Aunque el conductor finalmente continuó por la vía correspondiente, la situación no terminó allí. Según la denuncia, media cuadra después volvió a encontrarse con el automovilista y comenzó a perseguirlo.

¿Qué hizo el que cometió la falta después del reclamo?

De acuerdo con el testimonio del afectado, el hombre atravesó su vehículo para cerrarle el paso y luego descendió de la camioneta.

Salió, pateó mi carro, dañó la puerta del carro y yo quedé lleno de pánico.

El conductor aseguró que la actitud del otro hombre fue amenazante y que terminó sintiendo temor por lo que pudiera ocurrirle.

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¿El presunto agresor tiene otras infracciones?

El concejal Jesús Araque aseguró que, al consultar información sobre el conductor señalado, encontró que tendría cerca de $3 millones en comparendos por distintas infracciones de tránsito.

Además, indicó que varios ciudadanos se han comunicado a través de redes sociales para reportar comportamientos similares que, según ellos, se repetirían en el sector donde vive el hombre.

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Estas afirmaciones deberán contrastarse con los registros oficiales y con las denuncias correspondientes.

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