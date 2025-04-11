¿Bares tendrían alguna responsabilidad en la muerte de Jaime Esteban Moreno y María José Ardila?

El caso de Jaime Esteban Moreno reaviva la discusión sobre el rol de bares, familias y universidades en prevenir tragedias vinculadas al exceso.

El estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una golpiza en Barrios Unidos en Bogotá, tras una fiesta de Halloween, abrió un debate sobre la responsabilidad social frente al consumo de alcohol y la violencia en establecimientos nocturno.

Carolina Fierro señaló que hace falta un poco más de formación humana en las universidades y enfatizó la responsabilidad de los bares con "el licor, con el tema de cómo rumbeamos".

La similitud del crimen de Jaime Esteban Moreno y el caso Colmenares

Carolina Fierro, egresada de la Universidad de Los Andes, recordó que casos similares como el de Colmenares ocurrieron hace más de una década, cuestionando: "¿Para dónde vamos y qué podemos hacer?".

Por su parte, Julio César Iglesias destacó que existe una cultura de descontrol en las fechas especiales en Colombia, donde días como Halloween, Día de la Madre u otras celebraciones registran aumentos en accidentes de tránsito y riñas fatales.

Es un tema social al final de cuentas (…) mientras la ciudadanía no entienda que una fecha de celebración no es un salvoconducto para perder el control, las medidas no serán insuficientes.

¿Bares tendrían responsabilidad en hechos trágicos?

Sobre la responsabilidad de los establecimientos nocturnos en casos como el de Jaime Esteban Moreno y el de maría José Ardila en Cali, Fierro indicó que aunque hay iniciativas de gremios de bares para autorregularse, cuando "se pasa esa confianza es necesario que ellos mismos tengan que decir ok, autocontrol".

El análisis incluyó el reciente caso en Cali donde una joven murió por consumo excesivo de alcohol en un bar.

Iglesias se refirió al "interés económico de un bar o de una discoteca es aumentar el consumo de licor".

Dijo que debe existir una figura de corresponsabilidad no solo con el licor sino también con el control de drogas.

Los analistas coincidieron en que la solución requiere acción coordinada entre múltiples actores: bares, familias, universidades y autoridades.

"No es solamente de ellos, sino también en las familias y las conciencias de los jóvenes", indicó Fierro.