Lo que piden los abogados de Jaime Esteban Moreno para sus asesinos: uno es de la misma universidad

Este lunes 3 de noviembre se llevaron a cabo las honras fúnebres de Jaime Esteban, el joven universitario asesinado a golpes al salir de una fiesta de Halloween en Barrios Unidos, en Bogotá.

Se trata de un caso que revivió lo que ocurrió hace 15 años, cuando también murió en circunstancias muy extrañas Luis Andrés Colmenares.

En medio del dolor de la familia, amigos y de una investigación que avanza para esclarecer los hechos, los abogados hicieron un llamado al Distrito para que se actúe de manera inmediata contra todos los responsables, incluso contra las dos jóvenes que fueron detenidas y, horas más tarde, dejadas en libertad por falta de pruebas en su contra.

La petición de los abogados de Jaime Esteban a las autoridades

Los abogados de la familia del joven asesinado les piden a las autoridades dar lo más pronto posible con la captura del segundo implicado en estos hechos.

Se trata de otro hombre que aparece en las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento exacto del vil ataque.

La primera persona detenida hasta el momento, Juan Carlos Suárez, otro estudiante de la Universidad de Los Andes, quien atacó sin piedad a Jaime Esteban.

Para los abogados de la familia de Jaime Esteban, la colaboración del Distrito resulta fundamental para lograr la detención de todos los implicados.

Alcalde de Bogotá no se habría comunicado con la familia de Jaime Esteban

Camilo Rincón, uno de los abogados de la víctima, aseguró que hasta el momento el alcalde de Bogotá no se comunicado directamente con la familia.

Sin embargo, el mandatario distrital lo hizo durante las últimas horas a través de su cuenta de X y señaló desde el pasado viernes le pidió a la Policía y al CTI de la Fiscalía capturar a la segunda persona implicada en el asesinato de Jaime Esteban.

Adicionalmente, que se realizó un acompañamiento en todo el tema de la atención médica por parte de la Policía.

Doloroso homenaje a Jaime Esteban Moreno en la Universidad de Los Andes

Jaime Esteban Moreno era el un joven estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado tras salir de una fiesta de Halloween.

Su familia y amigos dicen era una persona generosa, bondadosa, y que, además, había sido designado como el donante de riñón para su hermano, razón por la que ni siquiera tomaba.

La Universidad donde estudiaba va a rendir hoy un homenaje al estudiante que perdió la vida sin razón.

Jaime Esteban era un brillante estudiante de esta universidad y en la plazoleta Lleras de la Universidad de Los Andes, a las 12:00 del mediodía se realizará un homenaje muy sentido por parte de todos los compañeros de Facultad de Ingeniería a la que pertenecía.