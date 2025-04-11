¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Han pasado cuatro días desde que Jaime Esteban Moreno fue asesinado en una noche de Halloween que terminó en tragedia en Bogotá por una golpiza a manos de Juan Carlos Suárez y otra persona que está siendo buscada por las autoridades.

Todo ocurrió en presencia de un amigo de la víctima, hoy principal testigo de la Fiscalía. El vil ataque contra el estudiante quedó registrado en cámaras de seguridad que son clave para la investigación.

El único capturado hasta el momento por el crimen del estudiante es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años; sin embargo, hay otro hombre implicado directamente en la golpiza.

Poco después del brutal ataque contra Jaime Esteban Moreno, tres personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres que fueron dejadas en libertad.

¿Quiénes son las jóvenes que estuvieron en el asesinato de Jaime Esteban que quedaron libres?

A pesar de que dos mujeres acompañaban a los victimarios en el momento de los hechos, quedaron en libertad, seguirían vinculadas a la investigación.

Aunque la captura de Carlos Suárez Ortiz, quien golpea salvajemente a la víctima fue legalizada, todas las capturas no se mantuvieron.

Las dos jóvenes que estaban disfrazadas y que quedaron registradas en cámaras de seguridad, identificadas como Berta Parra y Paola Fernández, fueron dejadas en libertad, al parecer, por falta de pruebas directas en su contra.

Olbar Andrade, abogado de la familia de Jaime Esteban, explicó que las jóvenes incitaban a los agresores a golpear al estudiante:

La persona de alguna manera incitaba a los otros dos hombres que participaron para que golpearan a la víctima.

Detalles clave del asesinato de Jaime Esteban Moreno al salir de una fiesta de Halloween

Jaime Esteban Moreno fue asesinado tras una brutal agresión que quedó registrada en cámaras de seguridad en Bogotá, al salir de un bar de Barrios Unidos donde celebraba Halloween. Los hechos ocurrieron frente a los ojos de uno de sus amigos, quien, aunque trató de defenderlo, no pudo hacer nada.

Dos sujetos los atacaron violentamente, sin piedad, en plena calle, donde lo dejaron casi inconsciente. Una patrulla de la Policía lo auxilió y lo llevó a un hospital donde horas más tarde falleció, por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la Fiscalía, así fue el brutal ataque en el que perdió la vida el estudiante de ingeniería de sistemas de tan solo 20 años: