Cámaras de seguridad captaron al segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: foto registrada

Las autoridades investigan al segundo hombre que participó en la agresión fatal contra Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, ocurrida la madrugada de Halloween.

Los videos recopilados confirmaron que dos individuos estuvieron directamente implicados en la golpiza que resultó en la muerte del joven.

Si bien uno de los agresores, Juan Carlos Suárez Ortiz, fue capturado, el segundo hombre involucrado en el ataque es actualmente un prófugo de la justicia. La Fiscalía intensifica su búsqueda, apoyándose en las grabaciones de seguridad que documentaron la violenta agresión.

Videos revelaron a un segundo hombre golpeando a Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La secuencia de violencia, captada por una cámara de seguridad en la esquina de la calle 65 con carrera 15, en Chapinero, se ha convertido en la prueba fundamental.

El video, que detalla cerca de 30 segundos de agresión, muestra la participación activa y coordinada de ambos sujetos. En la primera fase del ataque, Juan Carlos Suárez Ortiz, reconocible por su pintura facial de rojo y negro, propinó los primeros golpes que derribaron al joven estudiante.

Segundo hombre que golpeó a Jaime Esteban Moreno está prófugo

El material gráfico difundido por los medios ha sido clave para establecer la cronología de los hechos y la responsabilidad individual. Una vez que la víctima intentaba ser auxiliada por su amigo, aparece en escena el segundo agresor.

Este individuo, que vestía una camiseta negra con un distintivo azul en el frente, se abalanzó con extrema violencia sobre Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Las imágenes son contundentes: el sujeto no solo lo sujetó por el cuello, sino que lo arrojó con una fuerza tal que lo dejó inconsciente en el pavimento.

A pesar de que el estudiante ya estaba inmóvil, ambos atacantes continuaron golpeándolo. La escena, además, registró la presencia pasiva de una mujer disfrazada de azul que, tras presenciar la agresión, los alentaba a seguir golpeándolo y luego se retiró junto a los dos hombres.

El estudiante fue llevado de urgencia al Hospital Simón Bolívar con un trauma craneoencefálico severo. Pese a los esfuerzos médicos, Jaime Esteban Moreno Jaramillo sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz enfrenta las consecuencias de sus actos, el foco de la investigación se centra en la localización del segundo agresor, quien hoy evade a la justicia. La familia de la víctima exigen celeridad para que todos los responsables de este crimen atroz sean llevados ante la ley.