Soldado habría abusado de una menor de 10 años mientras estaba de centinela en una base militar de Córdoba

Este lunes 20 de octubre le impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra un soldado del Ejército Nacional, investigado por un caso de abuso sexual ocurrido dentro de una base militar en el departamento de Córdoba.

La Fiscalía sostiene que el uniformado aprovechó su posición y su rol de centinela para cometer la agresión contra una niña de tan solo 10 años.

Judicializan a soldado señalado de abusar de una menor de 10 años

Por solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional Córdoba, un juez penal con funciones de control de garantías de Montería dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el soldado Jerson David Pestaña Tordecilla, presuntamente implicado en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con la investigación adelantada, los hechos se presentaron en marzo pasado, dentro de la base militar donde el procesado cumplía funciones de centinela.

Según lo establecido por las labores de policía judicial, el uniformado habría aprovechado su posición para abusar sexualmente de una niña de 10 años que se encontraba en el lugar.

¿Cómo logró perpetrar el presunto abuso dentro de la base militar?

Las indagaciones permitieron establecer que el soldado presuntamente se ganó la confianza de la menor, lo que le habría permitido tener contacto frecuente con ella.

Posteriormente, de acuerdo con las evidencias, habría cometido los abusos en repetidas ocasiones dentro del perímetro de la base militar, mientras se encontraba de turno.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, y tras recopilar los elementos de prueba, la Fiscalía solicitó la captura del uniformado. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la detención el pasado 8 de octubre dentro de las instalaciones de un batallón del Ejército en Tierralta, Córdoba, donde aún prestaba servicio militar.

Tras su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien, al analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía, decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y esclarecer completamente las circunstancias en las que se cometió el abuso.