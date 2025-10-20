CANAL RCN
Colombia

Soldado habría abusado de una menor de 10 años mientras estaba de centinela en una base militar de Córdoba

El uniformado ya fue enviado a prisión.

Soldado abusó de menor en base militar
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 20 de octubre le impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra un soldado del Ejército Nacional, investigado por un caso de abuso sexual ocurrido dentro de una base militar en el departamento de Córdoba.

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá
RELACIONADO

Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

La Fiscalía sostiene que el uniformado aprovechó su posición y su rol de centinela para cometer la agresión contra una niña de tan solo 10 años.

Judicializan a soldado señalado de abusar de una menor de 10 años

Por solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional Córdoba, un juez penal con funciones de control de garantías de Montería dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el soldado Jerson David Pestaña Tordecilla, presuntamente implicado en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con la investigación adelantada, los hechos se presentaron en marzo pasado, dentro de la base militar donde el procesado cumplía funciones de centinela.

Según lo establecido por las labores de policía judicial, el uniformado habría aprovechado su posición para abusar sexualmente de una niña de 10 años que se encontraba en el lugar.

¿Cómo logró perpetrar el presunto abuso dentro de la base militar?

Las indagaciones permitieron establecer que el soldado presuntamente se ganó la confianza de la menor, lo que le habría permitido tener contacto frecuente con ella.

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre
RELACIONADO

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre

Posteriormente, de acuerdo con las evidencias, habría cometido los abusos en repetidas ocasiones dentro del perímetro de la base militar, mientras se encontraba de turno.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, y tras recopilar los elementos de prueba, la Fiscalía solicitó la captura del uniformado. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la detención el pasado 8 de octubre dentro de las instalaciones de un batallón del Ejército en Tierralta, Córdoba, donde aún prestaba servicio militar.

Tras su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien, al analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía, decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y esclarecer completamente las circunstancias en las que se cometió el abuso.

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Abuso a menores

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Redes sociales

Mejor amigo de Baby Demoni reveló escalofriante audio antes de su muerte: "Dice que usted y yo nos comíamos"

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 22 de octubre de 2025

Este miércoles 22 de octubre, la jornada invita a cerrar ciclos y tomar impulso hacia nuevas etapas.

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

La Feria Virtual de Hacienda, del 20 al 24 de octubre, será el salvavidas para ponerse al día sin salir de casa. Conozca cómo pagar, acceder a facilidades y evitar embargos.

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League