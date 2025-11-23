Bebé de un año fue asesinada por un vecino en El Plato, Magdalena

Hay consternación en el departamento de Magdalena por el cruel asesinato de una bebé de un año, que fue atacada por un vecino.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Apure, jurisdicción de El Plato, en donde todos conocían a la pequeña y a su mamá, una adolescente de apenas 15 años.

Precisamente fue la comunidad la que alertó a las autoridades del ataque. De acuerdo con información brindada por el coronel Javier Duarte, comandante de Policía de Magdalena, el hombre que asesinó a la bebé habría sostenido una relación con la joven madre, quien además sufre una discapacidad cognitiva.

Al parecer, el sujeto se llevó a la pequeña y la hirió en el cuello con un arma.

Presunto asesino de la bebé fue capturado

Gracias a la reacción de las autoridades el hombre fue detenido. Un arma de fuego fue hallada en su vivienda al momento de la diligencia.

La Policía reúne pruebas y testimonios que permitan establecer por qué el hombre cometió el crimen contra la menor, y si se trata de un caso de violencia vicaria.

Violencia contra niños y niñas en el país

Un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud reveló que, entre enero y septiembre de este año, 478 niños, niñas ya adolescentes murieron por causas violentas, entre ellos 27 en etapa de primera infancia (0-5 años).

Según las cifras del INS, los casos de homicidio contra menores aumentaron 8,64% en comparación con el mismo periodo del 2024, y las ciudades más afectadas este año han sido Cali, Bogotá, Barranquilla y Cúcuta.