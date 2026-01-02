CANAL RCN
Colombia Video

Una bebé quemada con pólvora por cohete que lanzó un vecino en Bello, Antioquia: todo quedó en video

La niña de 14 meses resultó con quemaduras en el rostro por un cohete que entró a su casa en el barrio Cabañas.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
01:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Año Nuevo en Antioquia deja la preocupante cifra de 35 casos de personas quemadas por pólvora, entre las que se encuentra una bebé de apenas 14 meses.

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante
RELACIONADO

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante

El incidente ocurrió en el barrio Cabañas, en Bello, cuando un artefacto pirotécnico ingresó por el garaje de la vivienda de la pequeña, explotando en su rostro.

El cohete que habría sido lanzado por un vecino le ocasionó quemaduras en el rostro, en el pómulo izquierdo y el codo. La bebé fue trasladada de inmediato al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde recibió atención médica.

¿Qué debe hacer en caso de sufrir una quemadura con velas, pólvora o líquidos calientes?
RELACIONADO

¿Qué debe hacer en caso de sufrir una quemadura con velas, pólvora o líquidos calientes?

Video captó el momento en el que un vecino lanzó el cohete que quemó a una bebé

En un video de cámaras de seguridad se observa cómo un vecino manipulaba los fuegos artificiales durante la madrugada del 1 de enero, sin imaginar que entraría a la vivienda de la menor.

Tras el incidente, la policía sancionó al presunto responsable con una multa que supera el millón de pesos.

La familia de la bebé quemada hizo un llamado a quienes irresponsablemente hacen este tipo de quemas que podrían provocar una tragedia.

En cuanto al estado de salud de la bebé, el médico pediatra José María Campo confirmó que recibió la atención necesaria y que fue dada de alta para terminar su recuperación en casa.

“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí
RELACIONADO

“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí

Alarmantes cifras de quemados en Antioquia

De acuerdo con las autoridades de salud, en Antioquia, de los 189 casos de personas quemadas por pólvora registrados hasta la fecha, 60 son menores de edad.

El caso más reciente y delicado que involucra a un menor es el de la bebé de 14 meses, quien ya fue dada de alta puesto que sus heridas no revisten gravedad.

Alarmante cifra de quemados con pólvora: hay multas por uso irresponsable
RELACIONADO

Alarmante cifra de quemados con pólvora: hay multas por uso irresponsable

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Catatumbo

Se agudiza la crisis humanitaria en el Catatumbo: al menos 300 personas han sido desplazadas

Catatumbo

Fuerzas Militares despliegan 11.400 efectivos en Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y ELN

San Andrés

Guía religioso habría abusado de varias mujeres: les proponía realizar supuestos rituales de sanación

Otras Noticias

México

El Ángel de la Independencia se movió con gran fuerza tras temblor en Ciudad de México: video

Videos que estremecen: el Ángel de la Independencia se balanceó con gran fuerza en temblor en Ciudad de México.

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Expertos explicaron que el estrés relacionado con el fin de las vacaciones puede trabajarse con distintas técnicas.

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores

Transmilenio

Usuarios de TransMilenio pagarían $213.000 al mes con el nuevo aumento del pasaje