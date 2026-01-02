Una bebé quemada con pólvora por cohete que lanzó un vecino en Bello, Antioquia: todo quedó en video

El Año Nuevo en Antioquia deja la preocupante cifra de 35 casos de personas quemadas por pólvora, entre las que se encuentra una bebé de apenas 14 meses.

El incidente ocurrió en el barrio Cabañas, en Bello, cuando un artefacto pirotécnico ingresó por el garaje de la vivienda de la pequeña, explotando en su rostro.

El cohete que habría sido lanzado por un vecino le ocasionó quemaduras en el rostro, en el pómulo izquierdo y el codo. La bebé fue trasladada de inmediato al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde recibió atención médica.

Video captó el momento en el que un vecino lanzó el cohete que quemó a una bebé

En un video de cámaras de seguridad se observa cómo un vecino manipulaba los fuegos artificiales durante la madrugada del 1 de enero, sin imaginar que entraría a la vivienda de la menor.

Tras el incidente, la policía sancionó al presunto responsable con una multa que supera el millón de pesos.

La familia de la bebé quemada hizo un llamado a quienes irresponsablemente hacen este tipo de quemas que podrían provocar una tragedia.

En cuanto al estado de salud de la bebé, el médico pediatra José María Campo confirmó que recibió la atención necesaria y que fue dada de alta para terminar su recuperación en casa.

Alarmantes cifras de quemados en Antioquia

De acuerdo con las autoridades de salud, en Antioquia, de los 189 casos de personas quemadas por pólvora registrados hasta la fecha, 60 son menores de edad.

El caso más reciente y delicado que involucra a un menor es el de la bebé de 14 meses, quien ya fue dada de alta puesto que sus heridas no revisten gravedad.