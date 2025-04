¿Se acabó la tregua? Benedetti se refirió al audio entregado por Sarabia a la Fiscalía

Sigue subiendo de tono el enfrentamiento entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, esta vez por un audio entregado por la canciller a la Fiscalía, en el que el actual ministro de Interior le dice que a él “pueden nombrarlo en cualquier cargo” pese a las acusaciones en su contra.

En el mensaje, que data de mayo de 2023, Benedetti le expresaba a la entonces directora del Dapre que el fiscal de ese momento, Francisco Barbosa, le habría confirmado que podía desempeñarse en el cargo que quisiera, sin importar las investigaciones.

Sarabia confirmó a través de su cuenta de X que ella misma entregó nuevas pruebas al ente investigador, en el marco del caso abierto por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. Además, solicitó ser escuchada para ampliar su versión.

¿Benedetti se reunió con Francisco Barbosa?

En uno de los audios, de mayo de 2023, se evidenciaría que Benedetti le aseguraba a Sarabia que estaba apto para ocupar cualquier cargo en el gobierno pese a las investigaciones que tiene, esto supuestamente confirmado por el entonces fiscal Francisco Barbosa.

"Laura, yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… ahora (…) con el número uno, y con Jaimes", se escucha en la grabación.

Noticias RCN conversó con el exfiscal, quien desmintió las declaraciones de Benedetti, y aseguró que él jamás se reunió con el actual ministro del Interior.

“Yo jamás me reuní con el señor Armando Benedetti y nunca hubo, de mi parte, ningún acuerdo con este señor”.

La respuesta de Benedetti sobre los audios

Sobre este y los demás audios, Benedetti aseguró que no le interesaba lo que hiciera Sarabia, quien trabajó con él mientras fue congresista, antes de la campaña presidencial.

“Yo no me voy a referir a absolutamente nada, y desde que ella dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que haga o diga”, reiteró Benedetti.

Por su parte, la canciller Laura Sarabia le solicitó a la Fiscalía ser escuchada en los próximos días para ampliar la investigación.