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Blessd se defenderá en libertad por caso de presunto secuestro extorsivo

Los hechos por los que el artista es señalado habrían ocurrido en un estudio de grabación en Medellín, a mediados del 2022.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

junio 16 de 2026
09:57 a. m.
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Este martes continúo la audiencia contra el cantante Blessd y tres personas más por un presunto caso de secuestro extorsivo. La juez decidió no imponer medida de aseguramiento contra el cantante y los demás implicados.

"No se cumplió con ese presupuesto de esa inferencia razonable de autoridad o participación, de ahí que no puede imponerse ningún tipo de medida a estos cuatro ciudadanos", señaló.

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento inició a las 6:00 de la mañana del viernes, 12 de abril, en su contra y en contra de su mánager Santiago Jaramillo, conocido también como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Arboleda.

Tras ser imputado por el delito de presunto secuestro extorsivo, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el reggaetonero y advirtió que, en su contra, hay otra investigación activa por supuestas amenazas a un cantante.

Blessd fue imputado por presunto secuestro extorsivo: ¿Qué ocurrió en la audiencia?
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¿De qué se acusa a Blessd y su mánager?

El intérprete de éxitos como ‘Yogurcito’, ‘Mírame’ y ‘Medallo’ es señalado de participar de un encuentro el 1 de junio de 2022, en el que el cantante Andrés Felipe Sánchez habría sido citado a un estudio de grabación en Medellín, para ser obligado a firmar un contrato, en el que se comprometía a no imitar a Blessd.

Sánchez, de acuerdo con su defensa, fue retenido durante tres horas, agredido en repetidas oportunidades y con un arma de fuego para acceder a las exigencias del cantante.

Sin embargo, la firma Arango Trespalacios Defensa y Casación Penal, que representa a Blessd, insiste en que el reggaetonero no participó del encuentro y los hechos no permiten concluir que hubo un secuestro.

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¿Qué dice Blessd sobre la denuncia realizada por Andrés Felipe Sánchez?

Blessd, de nombre de pila Stiven Mesa Londoño, compartió tras la primera parte de la audiencia de imputación de cargos, realizada el jueves 11 de junio, un mensaje en sus redes sociales en el que no menciona directamente el proceso en su contra, pero se pregunta:

"¿Por qué la envidia a ustedes los consume? ¿Por qué los celos a ustedes los matan? Prefieren verme a mí sin un peso que salir a buscar su propia plata (…) entiendes lo que te digo, no sé por qué les chocha mi éxito. Soy su enemigo, quieren verme en el piso, quieren verme en el castigo. Salud por ustedes. Ojalá y esa envidia les mejore. Ya no tengo cicatrices, ya sané los moretones. Yo soy un guerrero de haters, tengo maratones”.

Precisamente, el 11 de junio, el cantante se convirtió en padre y, el 9 de junio, día en el que estaba programada la audiencia de imputación de cargos antes de aplazarse, anunció su gira por Latinoamérica: ‘El Peor Hombre del Mundo’.

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Defensa de Blessd también se pronunció:

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la firma Arango Trespalacios señaló que “el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y la Fiscalía había manifestado su intención de archivarlo”.

Además, indicó que “las partes acordaron acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto subsistente entre intervinientes ajenos al artista”.

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