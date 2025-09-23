CANAL RCN
Colombia Video

De la delincuencia a la superación: las segundas oportunidades de dos jóvenes en Colombia

Según cifras oficiales, en 2024 se registraron 6.265 ingresos de adolescentes al sistema de responsabilidad penal, la mayoría hombres entre los 14 y 17 años.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
09:05 a. m.
En Noticias RCN estamos convencidos de que los buenos somos más. Hoy contamos la historia de dos jóvenes que, siendo menores de edad, cayeron en la delincuencia, pero encontraron el camino de la superación y hoy son ejemplo de segundas oportunidades.

Según cifras oficiales, en 2024 se registraron 6.265 ingresos de adolescentes al sistema de responsabilidad penal, la mayoría hombres entre los 14 y 17 años. Los delitos más comunes son hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, tráfico de armas y lesiones personales. Sin embargo, detrás de estas cifras también hay historias de resiliencia.

Segundas oportunidades que cambian vidas

Uno de estos casos es el de un joven que pasó 15 meses privado de la libertad tras dejarse influenciar por grupos ilegales que aprovecharon su vulnerabilidad. “El error fue hacer cosas que no debía, como causarle daño a otras personas”, recuerda. Hoy, diez años después, su testimonio busca inspirar a otros adolescentes a no repetir sus pasos.

Ella es María Fernanda, quien cumplió una sanción de ocho meses que marcó profundamente su vida. Ahora muestra su rostro como símbolo de fortaleza y asegura que siempre hay un camino distinto: “Antes de arruinarse la vida, es mejor pedir ayuda”.

Ambos hacen parte de la Fundación Tiempo de Juego, que los ha acompañado en procesos de educación y empleo. Desde allí ahora comparten sus experiencias con otros jóvenes, demostrando que es posible transformar el dolor en aprendizaje.

El programa Cambio de Juego, que nació hace 11 años, ha sido clave para impulsar la inclusión social y brindar segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.

Porque, al final, como lo demuestra su historia, los buenos siempre somos más.

