Capturan a tres hombres señalados de millonario hurto en Manizales

En las recientes horas, la Policía Nacional informó que fueron capturados, durante el desarrollo de una estrategia contra el multicrimen y el delito, tres hombres implicados en un caso de hurto a residencias.

Cayeron tres sujetos implicados en un millonario hurto

Los detenidos fueron identificados con los alias de Eusebio, de 43 años; ‘El Taxista’, de 56 años y ‘Manuel’, de 40, contra quienes pesaban órdenes de captura por su presunta participación en un robo ocurrido el 17 de julio de 2022 en el barrio El Campín.

En esa ocasión, los delincuentes habrían sustraído pertenencias avaluadas en más de 37 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que los capturados acumulan más de 29 anotaciones judiciales relacionadas con delitos como homicidio, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, estafa, lesiones personales, uso de documentos falsos e incluso delitos sexuales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, destacó la importancia de este operativo:

“Este resultado refleja el compromiso de nuestra institución en la lucha frontal contra el delito. Gracias a la articulación con la Fiscalía logramos identificar, ubicar y capturar a estas personas con amplio historial criminal, cerrándoles el paso a sus actividades ilegales y fortaleciendo la seguridad de los manizaleños”.

La investigación estuvo coordinada con la Fiscalía 04 Local y se apoyó en la información aportada por la comunidad, lo que permitió dar con el paradero de los implicados.

La Policía Metropolitana resaltó la relevancia de la denuncia ciudadana y reiteró que la articulación con la Fiscalía General de la Nación es clave para desarticular bandas dedicadas al hurto en la región.

