Bloqueada la vía Panamericana: comunidades del Cauca denuncian incumplimientos del Gobierno

La vía Panamericana sigue bloqueada. Desde hace varios días, asociaciones campesinas e indígenas del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, mantienen una protesta que ha paralizado el tránsito entre Cauca y Nariño. Los manifestantes acusan al Gobierno de Gustavo Petro de incumplir acuerdos previamente pactados.

La situación en el corredor vial es crítica. Transportadores y viajeros permanecen atrapados en medio de largas filas de vehículos, bajo un sol extenuante que castiga desde temprano.

Al mediodía, el hambre y el cansancio se hacen sentir entre los pasajeros, muchos de ellos niños, adultos mayores con problemas de salud, y personas que han perdido citas médicas o vuelos internacionales.

Tensión en Cauca pese a mesas de diálogo

“Sin duda alguna el diálogo será lo primero que prevalezca, pero volvemos e insistimos, los derechos de todos deben ser siempre respetados”, indicó Maribel Perafán, secretaria de Gobierno de Cauca.

Las comunidades movilizadas provienen de distintos municipios del macizo colombiano. Aunque se han instalado mesas de diálogo en Bogotá y Popayán, los avances han sido escasos. De no lograrse acuerdos concretos, podría emitirse una orden de desalojo, lo que aumentaría la tensión en la zona.

Ejército señala al ELN por bloqueos en la vía Panamericana

“Tenemos informaciones de inteligencia que nos dicen que detrás de esto están los bandidos del ELN, quienes están obligando a las comunidades, a la población civil, a salir, a hacer este cierre sobre la vía”, afirmó el general Hernando Africano, comandante III de la División del Ejército.

Mientras tanto, en los vehículos, la resignación se mezcla con la incertidumbre. Los bloqueos no solo afectan la movilidad, sino también la economía regional y el bienestar de cientos de familias que dependen de esta vía para su sustento.