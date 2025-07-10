Bogotá cuenta con un asistente virtual para que ciudadanos sepan a qué hora sacar la basura

Bogotá sigue apostando por la inteligencia artificial para mantener informados a sus habitantes.

Con la ayuda de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y en colaboración con la Oficina Consejería Distrital de TIC, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), la Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la ciudad desarrollo un asistente virtual para que resuelve inquietudes sobre los servicios públicos y trámites en Bogotá.

Una de sus tareas principales de Chatico, como decidieron bautizar al sistema, es informar sobre los horarios de recolección de basuras en la ciudad para mejorar la convivencia entre vecinos y evitar la acumulación de malos olores y plagas.

De acuerdo con el director de la UAESP, Armando Ojeda, “con Chatico las personas van a poder conocer de manera más fácil, los horarios y las frecuencias de recolección. Esto nos ayudará a que la basura no esté más tiempo del necesario en el espacio público y generemos una mayor cultura ciudadana con respecto a este tema”.

Para contactarlo basta con escribir al 316 023 15 24, a través de WhatsApp, Telegram o WebChat.

¿Por qué sacar la basura solo en ciertos horarios?

El asistente virtual ofrece información sobre los días en los que pasa el carro de la basura por su zona de trabajo o residencia, la franja horaria en la que debería sacar las bolsas para que no queden expuestas, consejos para separar correctamente los residuos y lugares en los que pueden depositarse escombros u otro tipo de desechos especiales.

En palabras del secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, “usar la información para fortalecer la acción colectiva es clave, porque convierte los datos en decisiones compartidas, el conocimiento en confianza y la evidencia en motor de transformación de ciudad”.

Y es que, si bien, la recolección se realiza un mínimo de tres veces por semana, la disposición de residuos en horarios o lugares indebidos aumenta las posibilidades de que residuos terminen en las calles, a pesar de ser colocados en una bolsa.

Pero “Chatico conecta a todos con información oportuna” y sus usuarios, según la consejera distrital de TIC, Dina Celis, “no necesitan descargar nada especial ni saber de tecnología. Solo le escriben o le envían un audio y él los va a guiar paso a paso”.