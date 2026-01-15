Expiden decreto que extiende el horario de rumba en Bogotá: ¿Hasta qué hora quedó?

Bogotá amplió oficialmente su horario de vida nocturna. Ahora, la ciudad implementará un horario extendido hasta las 5 de la mañana en 19 zonas específicas, según un decreto expedido por la Secretaría de Gobierno del Distrito.

Extienden el horario de rumba en Bogotá

La medida, que inicialmente contemplaba 27 zonas, finalmente fue aprobada para 19 sectores tras un proceso de evaluación que generó numerosos comentarios ciudadanos.

Entre las zonas autorizadas se encuentran localidades populares como Usaquén, Chapinero, Kennedy, Fontibón y Engativá, donde los establecimientos podrán operar con expendio de bebidas alcohólicas en este horario ampliado.

Los establecimientos interesados en aprovechar este horario extendido deberán cumplir requisitos específicos de seguridad y normatividad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá estableció que la concentración de zonas autorizadas permitirá garantizar presencia policial efectiva y control adecuado de las actividades nocturnas.

"Agradecemos a la Administración Distrital que haya reconsiderado su decisión y ampliado las zonas focalizadas a 19, pero también hacemos un llamado de atención y una solicitud a que se cumpla este plan de gobierno en el que se hablaba de una Bogotá de 24 horas", señaló Fernando Bastidas de bares unidos.

La ciudadanía ha recibido la medida con opiniones favorables. Algunos residentes manifestaron que "es bueno porque yo salgo tarde de trabajar y pues me da más tiempo para compartir más con mis amigos, cuando voy a salir".

Cabe mencionar que el Distrito Capital implementará también un sistema de seguimiento para las zonas autorizadas, enfocado en tres aspectos fundamentales: comportamiento ciudadano, seguridad y control de ruido. Esta supervisión permitirá evaluar el funcionamiento de la medida y realizar ajustes necesarios.

Autoridades evaluarán resultados de la extensión en el horario de rumba en Bogotá

Los sectores que no fueron incluidos en esta primera fase continuarán en proceso de estudio por parte de las autoridades distritales.

La decisión de incorporar nuevas zonas dependerá de los resultados obtenidos en las 19 áreas inicialmente autorizadas y del cumplimiento de los requisitos establecidos.