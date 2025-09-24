Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal

En Medellín, las autoridades sorprendieron a la comunidad al revelar la existencia de un espacio ilegal de fiestas clandestinas que funcionaba como un verdadero complejo de entretenimiento, pese a no contar con permisos.

El operativo dejó al descubierto no solo irregularidades urbanísticas, sino también riesgos para la seguridad y el medio ambiente.

Número de asistentes y daños detectados

El sitio estaba ubicado en el cerro de las Tres Cruces, en la parte alta del corregimiento de Altavista. Allí, un lote invadido fue transformado en un tipo de hotel ilegal que contaba con casas de madera, piscinas, bar y hasta una discoteca improvisada.

En este lugar se realizaban fiestas en las que, según las denuncias ciudadanas, había consumo de estupefacientes y presencia de menores de edad.

Uno de los hallazgos más graves fue el desvío de una quebrada, lo que generó un fuerte impacto ambiental en la zona. Además, las estructuras eran conocidas como “amanecederos”, espacios que promovían reuniones hasta altas horas de la madrugada.

Operativo y declaraciones de las autoridades

El desmantelamiento estuvo a cargo de un grupo de 150 policías que se desplegaron en el área. Durante la intervención, se desmontaron dos piscinas y varias estructuras ilegales.

Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín, explicó: “Respondiendo a las denuncias ciudadanas que alertaron sobre fiestas clandestinas, consumo de estupefacientes, contaminación de la quebrada y riesgos para la convivencia”.

El funcionario agregó: “Durante la intervención se desmontaron dos piscinas y varias estructuras conocidas como amanecederos”.

Del mismo modo, cabe decir que la construcción no tenía licencia ni permisos para funcionar y que se continuará investigando a los responsables por los daños ambientales y las actividades ilegales que allí se desarrollaban.