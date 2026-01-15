CANAL RCN
Colombia

Bogotá cerró el 2025 con nueve de once delitos de alto impacto a la baja

El alcalde Galán celebró que, a la par, se lograron “más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, en la ciudad.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Noticias RCN

enero 15 de 2026
12:42 p. m.
Como resultado de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, Bogotá cerró el 2025 con nueve de once delitos de alto impacto a la baja. Un escenario distinto al del 2023, cuando diez de los once delitos mantenía una tendencia al alza.

Los datos se dieron a conocer la tarde del miércoles, 14 de enero, en un balance de seguridad entregado por el alcalde, Carlos Fernando Galán; el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho.

En comparación con el 2023 y el 2024, en 2025 el hurto a personas registró una disminución del 5,7%; la extorsión, del 20,3%; el hurto de automotores, del 21,7%; el hurto a residencias, del 2,5; el hurto de motocicletas, del 14,6%; el hurto a establecimientos de comercio, del 30,3%; el hurto a entidades financieras, del 73,3%; los delitos sexuales, del 8,3%, y los homicidios, del 3,4%.

Y, según Galán, “hubo más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”. Aunque, “no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos”.

¿Qué delitos de alto impacto registraron una tendencia al alza en 2025?

De acuerdo con el alcalde, los únicos dos delitos de alto impacto que registraron una tendencia al alza en 2025, con respecto a años anteriores, fueron: lesiones personales, con un incremento del 10,2% y violencia intrafamiliar, con uno del 11,5%.

Sin embargo, el alcalde insistió que en 2026 la ciudad seguirá “trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá, fortalecer la tecnología y las capacidades de la Policía de Bogotá y mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos con los que Bogotá podrá avanzar en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”.

Septiembre del 2025 registró la menor tasa de homicidios de las últimas dos décadas, en los últimos cuatro meses del año se evitaron casi 90 homicidios y, desde diciembre, la ciudad cuenta con 1.004 nuevos agentes de Policía. Un balance esperanzador que el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, celebró, sin cantar victoria:

“Trabajamos las 24 horas del día, siete días de la semana, todo el año, tratando de transformar una realidad que recibimos, la cual mostraba un tren de violencia y criminalidad a toda velocidad. Cambiar de 10 indicadores de 11 subiendo a final de 2023, a 9 de 11 indicadores de alto impacto a la baja en 2025, es muestra del compromiso de la promesa de esta administración con la ciudad. Claramente eso no significa la desaparición de hechos delictivos. El trabajo continúa”.

